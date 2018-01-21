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Karamollaoğlu: Bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar

POLİTİKA HABERLERİ | 21.01.2018 01:21 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Amerika ve İsrail'in müttefik kabul edilmemesi konusunda uyardıklarını belirterek, "Onlar dost gözüken düşmanlar. Bizim içimizi karıştırmak istiyorlar, bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bartın'da partisinin Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongresine katıldı. Karamollaoğlu ülke ve bölge olarak badireli bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Sıkıntılarımız oldukça fazla. Her gün bir başka hadise ile karşılaşıyoruz. Ümit ediyorum ki bunların üstesinden geliriz" diye konuştu.

Afrin Harekatına değinen Karamollaoğlu, "Şimdi Suriye'nin bütününü bıraktık, Afrin'e sıkıştık, kaldık. Biz buraya gireceğiz, düzeni sağlayacağız diye. Afrin küçücük bir bölge, önemli önemsiz demiyorum ama, siz Afrin'in bu hale gelmesinde en büyük hatayı yaptınız. Siz yaptınız bu hatayı. Aynı zamanda siz başınız sıkışırsa Esad'a karşı ayaklanın, başınız sıkışırsa bir sabah namazını kılar, cumayı Şam'da eda ederiz diyordunuz. Ne oldu, Şam'ın adı bile geçmiyor. Biz bunları söylerken, arkadaşları mahcup etmek için söylemiyoruz. Her söylediğiniz sözün yarın arkasında durabilmelisiniz. Devlet adamlığı bunu gerektirir" diye konuştu.

Karamollaoğlu, ABD ve İsrail'in dost gözüken düşmanlar olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz dedik ki; sakın ha Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i müttefik kabul etmeyin. Bunlar bu bölgeyi yeniden tanzim etmek isteyen ülkeler. Bunların bu bölgenin üzerinde gözü var dedik ama, hayır Amerika, İsrail bizim stratejik müttefikimiz dediler. Şimdi ne diyorlar? Bu ne biçim stratejik müttefiklik. Bizi bölmek isteyenlere, ülkede kan dökenlere siz silah desteği veriyorsunuz. Olur mu, böyle dostluk diyorlar. Olur, onlar zaten dost gözüken düşmanlar. Bizim içimizi karıştırmak istiyorlar, bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. Devlet olmak demek, bu yanlışlıkları erkenden farkına varma, bu hataya düşmeme demektir."

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