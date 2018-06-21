Adıyaman'da Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanlığı görevinden ve partisinden istifa eden Ramazan Güldü, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için partimden ve görevimden istifa ettim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bizi sıkıntıya koydu, CHP ile ittifak yaptı." dedi.

Güldü, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanlığı görevine atandığını ancak dün görevinden ve partisinden istifa ettiğini anımsattı.

Türkiye'nin istikrarı için istifa ettiğini belirten Güldü, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için partimden ve görevimden istifa ettim. Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. Bu saatten sonra AK Parti'ye destek vereceğim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bizi sıkıntıya koydu, CHP ile ittifak yaptı. Ben de düşündüm ki şu an Saadet Partisine gidecek olan oylar CHP'ye yarayacak. Bunun reisin, AK Parti'nin oylarını düşüreceğini, Türkiye'nin istikrarına zora sokacağını düşündüm. Bu yüzden partimden ve görevimden istifa ettim." diye konuştu.

Güldü, "Osmanlı Devleti'nin son dönemi gibi Türkiye'yi dağıtmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin dağılması, İslam ülkelerinin çöküşü demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etmek istiyorum." dedi.

