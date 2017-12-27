Karamollaoğlu: Bu ülke, devlet adına iş yapmaya çalışanlardan çok çekti

ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 696 sayılı KHK'da yer alan ve 'sivillere yargı muafiyeti' getirildiği iddia edilen düzenlemeye ilişkin, "Herkes biliyor ki; bu tür kararnameler, yarın beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu ülke geçmişte kendisini devlet yerine koyan ve devlet adına iş yapmaya çalışanlardan çok çekmiştir" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son çıkarılan KHK'yı değerlendirdi. Türkiye'nin 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirten Karamollaoğlu, darbe girişiminin ardından 30 ayrı KHK yayımlandığını söyledi.

'2018'DEN TEMENNİMİZ, 'OHAL'SİZ BİR TÜRKİYE'

Türkiye'nin KHK ile yönetilen bir ülke haline geldiğini ve KHK ile düzenlenmeyen tek bir konu kalmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kanun yerine kararnameler, Meclisin yerine saray, 80 milyonun iradesini maalesef bir kişi üstlendi. Binlerce insan bir kararname ile ihraç edilir, işinden, aşından olur duruma geldi. Devasa kuruluşlar bir kararname ile kapatıldı. Anayasa ile teminat altına allınmış temel hak ve özgürlükler bir kararname ile rafa kaldırılıyor. Bu yüzden bizim 2018 yılına ilişkin ilk temennimiz, OHAL'siz bir Türkiye'ye kavuşmaktır. Çünkü esas olan bir kişinin, külliyenin iradesi değil, Türkiye'nin iradesi olmalıdır. Ne yazık ki bu hükümetin ne anayasaya, ne de yasalara hiç mi hiç saygısı yok. Aslında bütün KHK'lerin bir ay içinde Meclise sevk edilmesi gerekir. Bu, usul eksikliklerinin giderilmesi için de elzemdir. Bir konu Mecliste müzakere edildiği zaman olgunlaşır. Ve hükümet Mecliste çoğunluğu elde bulundurduğu için de her zaman bu kararnameleri çıkarma imkânına sahiptir. Fakat ne yazık ki buna itibar edilmiyor. Bazıları tarafından kanun hükmünde kararnameler yerine, 'karun hükmünde kararnameler' gibi ifadeler kullanılmış. Tabi bu üzücü bir hadise. Bunu biz böylece söyleyip geçiyoruz, ama bu zihinlerde bir iz bırakıyor. Hiçbir ülke, bir kişinin Mecliste müzakere edilmeden alacağı kararlar ile idare edilir hale gelmemeli. Gelirse sonu felaket olur. Kendileri için de, millet için de zararlı olur. Çünkü müzakere edilmeyen her kararname, her kanun eksikliğe açıktır."