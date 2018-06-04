Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ANTALYA'DA E-MİTİNG DÜZENLEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Antalya'da e-miting ile vatandaşlara seslendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Tarık Akan Salonu'ndaki mitinge Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve İYİ Parti milletvekili adayları katıldı. CHP ve İYİ partililerin de destek verdiği mitingde Temel Karamollaoğlu salona, partililerin 'Bilge Başkan' sloganlarıyla girdi.

ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM ELEŞTİRİSİ

Temel Karamollaoğlu, konuşmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmiş yıllarda erken seçim ile ilgili söylemleri üzerinden eleştirdi. Karamollaoğlu, "Erdoğan, 'böyle demokrasi olmaz' diyordu, şimdi erken seçim kararı alarak demek siz demokrasiyi ortadan kaldırdınız" dedi.

'MECLİSE EN GÜÇLÜ BİZ GİRECEĞİZ'

Yeni dönemde başlayacak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin sadece ABD'de uygulandığını belirten Karamollaoğlu, ancak bu ülkede de güçlü bir meclis ve adalet sistemi olduğunu söyledi. Türkiye'de adalet sisteminin iyi olmadığını savunan Karamollaoğlu, yeni sistemde meclisin güçsüzleştirileceğini iddia etti. Temel Karamollaoğlu, "Meclise en güçlü parti olarak gireceğimize inanıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bunun misalini Fenerbahçe kongresinde yaşadık. Kimse Ali Bey'in kazanacağına inanmıyordu. Hem de fark atarak başkan oldu" dedi.