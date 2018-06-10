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"Karamollaoğlu, Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "O Temel Karamollaoğlu, Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor. Merve Kavakçı'yı Meclis'in dışına iten, 'Bu kadına haddi bildirin' diyenlerle kol kola girmiş vaziyette" - "Eski Türkiye'ye dönmek isteyenler kirli bir ittifakın peşindeler. 'Parlamenter sistemi yeniden getireceğiz' diyenler, terör örgütlerine destek verenler, eski Türkiye tasavvuru içinde olanlardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "O Temel Karamollaoğlu, Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor. Merve Kavakçı'yı Meclis'in dışına iten, 'Bu kadına haddi bildirin.' diyenlerle kol kola girmiş vaziyette." dedi.

Çalık, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu ve Fırıncı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallelilere partilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Çalık, bu destekle kente çok sayıda yatırım ve hizmeti getirdiklerini söyledi.

Çalık, Malatya'da hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi vererek, halk ne istediyse yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

Malatya'da sağlıktan eğitime ulaşımdan çok sayıda alanda reformlar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çalık, "Hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

İktidarları öncesinde Türkiye'de yaşananları anlatan Çalık, kadınların başörtüleri yüzünden yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastane yaptık, havaalanı yaptık ama en önemlisi insan hakkı ihlalleri olan kadınlarımızın, kızlarımızın başörtüsü dolayısıyla okuldan atıldığı dönemlere son verdik. Dinimizi yaşamamız için önümüzdeki engellerin tamamen kaldırılmasına vesile olduk. Bir tane başı kapalı milletvekili Meclis'e girmeye kalktı, Merve Kavakçı'ya 'Bu kadına haddini bildirin.' dediler. Şimdi 'Bu kadına haddini bildirin.' diyenlerle Merve Kavakçı'nın milletvekili olduğu partinin, Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyorlar. O Temel Karamollaoğlu, Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor. Merve Kavakçı'yı Meclis'in dışına iten, 'Bu kadına haddi bildirin.' diyenlerle kol kola girmiş vaziyette.

Allah rızası için oyunun ne kadar büyük olduğunun farkındasınız. Terör örgütleriyle kol kola giren Kılıçdaroğlu ile şimdi Karamollaoğlu ittifak yapmış vaziyette. Diğer taraftan ipsizlerle ittifak yapmış vaziyette."

- "Kirli bir ittifakın peşindeler"

Halkın yaşananları gördüğünü ifade eden Çalık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eski Türkiye'ye dönmek isteyenler kirli bir ittifakın peşindeler. 'Parlamenter sistemi yeniden getireceğiz.' diyenler, terör örgütlerine destek verenler, eski Türkiye tasavvuru içinde olanlardır. Türkiye'de 'Tek adam rejimi var, tek adamı seçeceksiniz.' diyenler, bilsinler ki biz Malatya, Türkiye tek adam değil adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Eski Türkiye'yi tasavvur edenlere inat büyük ve yeni Türkiye için yapmamız gereken bütün işlemleri hayata geçirmek için beraberce çalışacağız.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte cumhurbaşkanı seçeceğiz. Allah nasip ederse de milletvekilliğinde de AK Parti'ye mührü vuracağız."

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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