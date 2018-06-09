Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Gaziantep’te e-miting yaptı. Karamollaoğlu, iktidarı eleştirerek “Eğer bugünkü iktidar şu FETÖ soruşturmasındaki başkasına uyguladığı mevcut metodu kendilerine uygulasa, bunların yüzde 70’i hapse girer” dedi. Bir otelde partililerle buluşan Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinde mevcut iktidarın sandıktan çıkacak şokla karşı karşıya geleceğini öne sürdü. İktidar partisinin meydanlarda muhalefet partisi gibi konuştuğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Dikkat ederseniz bugünkü iktidar kürsülere çıktığı zaman aynen bir muhalefet partisi temsilcisi gibi konuşuyor. ‘Biz memleketi kurtaracağız’ 15,5 senedir neredesiniz? Kimden kurtaracaksınız? ‘İstiklal harbine giriyoruz’ bu ifadeleri kullanıyorlar. ‘Türkiye’yi itibarlı hale getireceğiz, işsizliği çözeceğiz, yükselen doları indireceğiz’ yahu mübarekler bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı Türkiye bu hale düştü. Siz düşürdünüz. Sizin bugünkü tavrınız ve politikalarınızla Türkiye’nin ayağa kalkması mümkün değildir." Ülkedeki adalet anlayışının da değiştiğini ifade eden Karamollaoğlu, hakimlerin talimatlarla karar verdiğini ifade ederek, “Eğer bugünkü iktidar, şu FETÖ soruşturmaları konusunda başkalarına uyguladığı metodu kendilerine uygulasa inanın bunların yüzde 70’i hapse girer. Hiç tereddüttüm yok. Ama söyleye söyleye cumhurbaşkanı bu noktaya geldi. Geçen gün ne dedi ‘hata etmişim’ dedi. Hatayı kabul etmek bir erdem" diye konuştu. Sosyal medya üzerinden düzenlediği e-mitingi 150 binin üzerinde kişinin izlediğini sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, sosyal medyadan gelen soruları da cevapladı.

