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Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da ‘Güle güle’ demekten başka elimizden bir şey gelmez'sözlerine canlı yayında yanıt verdi ve 3 noktanın altını çizdi.

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Partisini hedef almış ve "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da ‘Güle güle’ demekten başka elimizden bir şey gelmez. Biz iyi niyetimizi, samimiyetimizi hatta ısrarımızı defaat ile ortaya koyduk." demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi.

"Bizim de bu meselelerimize yaklaşımımızda belirlediğimiz bir sistem, bir metot var." diyen Karamollaoğlu, "Biz, siyasette bir takım ilkeler üzerinden hareket edilmesinde inanıyoruz. Üç noktayı ben ısrarla vurguluyorum." dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BARIŞ SAĞLANMAZSA..."

Bir, siyaset üslubu… Biz siyaset üslubunun kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı değil kucaklaştırıcı olmasını istiyoruz. Bu bir numara, olmazsa olmazdır. Çünkü kendi memleketimiz içerisinde barışı sağlayamadan dışarıda bir şey sağlayamayız. Barış sağlanmazsa Türkiye’de birçok adım atılamaz.

"KUVVETLER AYRILIĞI OLMAZSA OLMAZIMIZ"

İki, bizim yönetim anlayışımız önemli. Biz yönetim anlayışında bir numaralı mesele kuvvetler ayrılığı prensibinin olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye yönetilecekse Kuvvetler ayrılığı olmazsa olmazdır. Bir kişiye tüm yetkiyi vereceksiniz ve o kişi denetlenemez olacak aynı zamanda da bir partinin genel başkanı olacak. Peki vatandaşın geriye kalanını kim kucaklayacak.

Ben başlangıçta cumhurbaşkanının partili olmasına pek itirazım yoktu ama genel başkan olmasına itirazım vardı. Şimdi görüyorum ki genel başkan olması hakikaten ülkede kutuplaştırmayı arttıran bir yaklaşımmış.

Başkanlık sistemi ile yürütmede istikrar sağlandı. Seçimlerde bir de temsilde adalet deniyordu. Benim garibime giden bugün hükümetin temsilde adaleti rafa kaldırmış olması. Siz yönetimde istikrarı sağladıktan sonra temsilde adaleti mutlaka sağlamanız gerekir. Toplumun içinde kendi fikrini Meclis’te dile getirmeyen bir grup kalmamalı. Onun da ölçüsü baraj olmaz, seçilebilecek oy alanlar kendi illerinden seçilir gelirler.

Biz diyoruz ki; Meclis yürütmeyi denetleyecek bir mekanizma haline gelmeli. Denetlemeli. Denetlenmeyen bir yönetim çok büyük bir hatalar yapabilir.

Kuvvetler ayrılığı içerisinde adaletin önemli bir yeri var. Adaleti tam olarak sağlamalıyız mecburiyetindeyiz. Adaletin tarafı olmaz. Hukuk üstün tutulacak. Bunsuz bir yönetim zorbalık yapar. Bizim mutlaka bunun için de liyakata değer verilmesi gerekir. İnsanlara görev verilirken mutlaka liyakata önem verilmesine inanıyoruz. Bugün liyakata önem verilmediğini görüyoruz. Onun için sık sık değişiklik oluyor.

"YOLSUZLUK VE İSRAF İLE MÜCADELE EDİLMELİ"

Bir başka konu, siz iktidarda bulunursanız iktidarı bir nimet vesilesi görüp yolsuzluk ve israfa yönelenler olabilir. Türkiye’de bunun büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz. Yolsuzluk ve israf ile çok ciddi bir şekilde mücadele edilmelidir. Şuan Türkiye’yi güçlendirmeyecek yatırımlara ayrılan para israftır. Ailenin karnını doyuracak karnınız imkanınız yok, gidiyorsunuz farz-ı misal çok güzel bir elbise, araba alıyorsunuz. Yahu evdekiler aç. İşsizlik çıkmış 3 milyon 250 bin seviyesine. Bir de gizli işsizlik var, onunla bu rakam 4 milyona çıkıyor. Dış ticaret açığı çıkmış 77 milyar dolara. Varlık Fonu, havuz sistemi bunlara çözüm bulunmadığı için çıkmıştır. Ama israftan da hâlâ vazgeçilmiyor. Hâlâ İstanbul Kanalı hayal olarka duruyor. Hâlâ Çanakkale Köprüsü’nden bahsediliyor. Yahu biz islaf etmiş bir ülke haline geliyoruz. Kimse bize para vermiyor."

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklamasıErdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Jawf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 87 yorum
Son derece makul ve halktan yana şartları var. Aslında Akp ile aynı çizgide olan bir parti. Ancak yolsuzluk ,yandaş kayırma, rüşvet ve hırsızlık gibi konularda farklılık gösteriyorlar. Karamollaoğlunu dik duruşundan ve 3-5 milletvekiline ilkelerini satmamasından, ikinci bir Bahçeli olmamasından ötürü kutluyorum.
Bunu da pohpohlayıp %000,1 oy oranı ile iktidar sanıyor zavallı; YAZIKTIR YAPMAYIN UYANACAK
umarım sonu muhsin yazıcıoglu gibi olmaz
yüzde 1 bu kadar konuşulurmu. ikinci tura kalsa yarısı akp ye verecek saadetin. chp ye verecek değilya.
Bunu da pohpohlayıp %000,1 oy oranı ile iktidar sanıyor; YAZIKTIR YAPMAYIN
ağzınıza sağlık. dünya görüşümüz farklı olsa da her kelimenizin altına imzamı atarım. bir de ahlaksız teklife hayır diyen onurlu duruşunuzu takdir ettim.
Böyle dürüst giderse korkarım oyum SP ye gidecek.
bu adam dürüst. bu yüzden kaybediyor. çünkü halkımız dürüstten yana değil çıkarı olandan yana
ya reis bırak şunları fasulye gibi kendini nimetten sayıyor
karamollaoglu git sen kumda oyna kendini ne halt saniyorsun şaşkın adam
Bu kim yüzde bir bile oyu yok .muhatabı n Kılıçtaroğlu olsun artık orda nede olsa Bekaroğlu var
valla adam haklı hacı
Erdoğan bu ülke babanın mirası değil 2019 da sana güle güle..
kendini fazla büyük görme chp ile pazarlıktayız de kurtul.
Yani demek istiyor ki biz tek adam rejimine karşıyız kısacası bu
InsAllah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan yolsuzluk KANDIRILMAK TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPA dostluğu son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene
28 Şubat da bu adam o günleri yaşamış olsaydı şimdi kuvvet muvvet sayiklamaz di. ah Erbakan Hoca ah nur içinde yatsın partisi kimlerin elinde ah ahh
Türkiye nin sıkıntılarını konuşan bir siyasetçi süper tespitler ????
bu adam hayırlı bir insan değil, saadetin içinde milli görüşçü kalmamış belli.
Karamollaoğlu = Rahmetli Erbakanın Kemiklerini sızlatan Adam!
Helal olsun sana ...Bahçeli gibi omurgasız değilsin...Açıklamaların da tamamen haklı...Erdoğan kendine gelmeli kamplaştırıcı kutuplaştırıcı siyaset insanı tiskindiriyor...Zerraba sahip çıkmasın bin odalı sarayı yıktırsın Bu kadar açık...üç hırsız bakanı da yargılatsın
Ağırlığın kadar konuş
önceki genel başkanı hakkında fetö soruşturması devam eden saadet partisi Ak Partiye zarardan başka birşey vermez...
bu halk seni seçmeyecek rte kurduğun sözde koalisyon çözüm getirmeyecek halk uyandı
Sen böyle dik dur ve ilkelerinden ödün verme, erdoğan her geçen gün daha da korkacak ve uykuları kaçacaktır. biz de senin arkanda olacağız. söz!
dogru söze ne denir EYVALLAH
ağzına sağlık projelerle rant ve israf yapılıyor mişşet uyutuluyor fabrika kurulsa işsizlikle mücadele edilse o paralarla ülke kalkınır hikayeden büyüme değil gerçek büyüme olur
inşallah sözlerinizer sadık kalırsınız,yarın iki veya beş sandelye için karakterize olmazsınız
gerçekleri güzel bir uslub ile dile getirmiş , tebrik ederim
yahu sen ve senin gibi düşünenler gelmesin zaten millette bilsinki kim kiminle git chp ile beraber yürüyün senin kime hizmet ettiğini anlayan kişiler senin partine oy vermiyor az bir oyunuz vardı onuda kaybediyorsunuz hala akıllanmadınız sen fetönün uşağı olmuşsun ...
bu ne diyo yaa,,,,
BEN SAYIN TEMEL KARAMOLLAOĞLUN'DAN BU YAPICI ÜSLUBU BEKLEMİYORDUM.HELAL OLSUN
pardon da, bunu kim takıyo ki?
Allah'ım FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile İTTİFAK yapan TÜRKLÜK DUSMANI hainleri KAHREYLE.. AMIN.... (Not: Amin diyemeyen PAPA çocukları kırmızı'ya basacak göreceğiz)
tarih sizi ve yaptıklarınızı unutmayacak, birdaha kim size oy verir bilmem
amca cok yaslisin mucadele icin
bunlar herkesin bildiği doğrular,ama takan kim,,bir kişinin hükmüyle memleket idare ediliyor,,oda habire kandırıldık diyor
Açık açık sorunlara parmak basmış başkan, yüreğine sağlık Erdoğan tehlikenin farkında sanırım. Erbakan hocaya son dönemde yapılanlar unutulmamalı
Herkes Erdoğan'a koltuk değneği olmak zorunda mı? Yoldaşın bile seninle yürümek istemiyor. Anlayana sivrisinek saz. Her fani gibi miadın doldu ve İs-ten-mi-yor-sun artık.
Helal olsun bu adama umduğumdan da dürüst çıktı
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