Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Partisini hedef almış ve "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da ‘Güle güle’ demekten başka elimizden bir şey gelmez. Biz iyi niyetimizi, samimiyetimizi hatta ısrarımızı defaat ile ortaya koyduk." demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi.

"Bizim de bu meselelerimize yaklaşımımızda belirlediğimiz bir sistem, bir metot var." diyen Karamollaoğlu, "Biz, siyasette bir takım ilkeler üzerinden hareket edilmesinde inanıyoruz. Üç noktayı ben ısrarla vurguluyorum." dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BARIŞ SAĞLANMAZSA..."



Bir, siyaset üslubu… Biz siyaset üslubunun kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı değil kucaklaştırıcı olmasını istiyoruz. Bu bir numara, olmazsa olmazdır. Çünkü kendi memleketimiz içerisinde barışı sağlayamadan dışarıda bir şey sağlayamayız. Barış sağlanmazsa Türkiye’de birçok adım atılamaz.

"KUVVETLER AYRILIĞI OLMAZSA OLMAZIMIZ"



İki, bizim yönetim anlayışımız önemli. Biz yönetim anlayışında bir numaralı mesele kuvvetler ayrılığı prensibinin olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye yönetilecekse Kuvvetler ayrılığı olmazsa olmazdır. Bir kişiye tüm yetkiyi vereceksiniz ve o kişi denetlenemez olacak aynı zamanda da bir partinin genel başkanı olacak. Peki vatandaşın geriye kalanını kim kucaklayacak.