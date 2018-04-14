Karamollaoğlu: “Irak’ı Ramazan’da, Suriye’yi Miraç gecesi sabahında vurdular”

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, “Müslümanlara saldıracakları zaman mutlaka Müslümanlar için önemli bir günü seçiyorlar. Irak’a Ramazan’da girdiler Irak’ın başındaki Saddam’ı da Ramazan ayında idam ettiler. Bu kez Suriye’ye saldırırken de Miraç gecesini seçtiler” dedi.

Saadet Partisi Erzurum 6. İl Kongresi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla Erzurum İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Karamollaoğlu kongrenin yapıldığı Müftülük Salonu’na meşaleli gençlerin arasından girdi.

Kongreye Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, Erzurum İl Başkanı Faik Çalık, parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

CHP ve İYİ Parti il başkanlarının da katıldığı kongrede mevcut Başkan Faik Çalık yeniden başkanlığa getirildi.

"Müslümanlar için önemli bir günü seçiyorlar"

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye üzerinde yaptığı hava saldırısını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özellikle saldırı için Müslümanların önemli günlerinin seçildiğini ifade ederek, “Dün mübarek bir geceyi Miraç Kandilini idrak ettik. Ama ne yazık ki bu geceyi birçok insan gözlerini açamadan veda ettiler. Suriye’nin belli bölgeleri ABD, İngiltere ve Fransa tarafından bombalandı. Üzülerek ifade ediyoruz ki bizim hükümetimiz böyle bir bombalamayı makul karşıladı bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Her ne hikmetse bu emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler Müslümanlara saldıracakları zaman mutlaka Müslümanlar için önemli bir günü seçiyorlar. Irak’a Ramazan’da girdiler, Irak’ın başındaki Saddam’ı da Ramazan ayında idam ettiler. Bu kez Suriye’ye saldırırken de Miraç gecesini seçtiler. Onların da onlara destek verenlerin de destekten geri durmayanların da hesabını Allah mutlaka bir gün gelecek soracak" diye konuştu.