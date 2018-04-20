Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Milli Gazete'nin aktardığına göre Albayrak’ın, “Mehmetçiğimiz cephede, Afrin’de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı’ndayız. Teşkilatlarımız da 2019’da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019’daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin” cümlelerini hatırlatan Karamollaoğlu, “Toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bu beklenirdi. Seçimleri savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz. Ancak kaos ve kargaşa getirirler” diye konuştu.

"İSTİKLAL HARBİ’NE GİDİYORUZ DEMEK KADAR SAFLIK OLMAZ"



"Partiler birbirlerinin düşmanı değil sadece rakibidirler" diye konuşan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke bizim, bu ülke hepimizindir. Yarın seçimlerde hiç kimsenin şüphesi olmasın ki AK Parti gidecek ama devlet kalacaktır. Hakikaten akıl tutulması dememin sebebi burada yatıyor. 15 yıldır iktidarda bulunan bir partinin bugün içerisinde bulunduğumuz problemleri bu kadar büyütüp 15 yıl sonra kendi inşa ettikleri yapıyı çökertmek için İstiklal Harbi’ne gidiyoruz demek kadar saflık olmaz. Bu ülkeyi 15 yıldır bu hale siz getirdiniz"