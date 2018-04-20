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Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mehmetçiğimiz cephede, Afrin’de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı’ndayız. Teşkilatlarımız da 2019’da bir seçim savaşına hazırlanıyor" şeklinde açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı sert sözlerle eleştirerek "Toy, tecrübesi olmayan, zekası fışkıran..." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Milli Gazete'nin aktardığına göre Albayrak’ın, “Mehmetçiğimiz cephede, Afrin’de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı’ndayız. Teşkilatlarımız da 2019’da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019’daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin” cümlelerini hatırlatan Karamollaoğlu, “Toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bu beklenirdi. Seçimleri savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz. Ancak kaos ve kargaşa getirirler” diye konuştu.

"İSTİKLAL HARBİ’NE GİDİYORUZ DEMEK KADAR SAFLIK OLMAZ"

"Partiler birbirlerinin düşmanı değil sadece rakibidirler" diye konuşan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke bizim, bu ülke hepimizindir. Yarın seçimlerde hiç kimsenin şüphesi olmasın ki AK Parti gidecek ama devlet kalacaktır. Hakikaten akıl tutulması dememin sebebi burada yatıyor. 15 yıldır iktidarda bulunan bir partinin bugün içerisinde bulunduğumuz problemleri bu kadar büyütüp 15 yıl sonra kendi inşa ettikleri yapıyı çökertmek için İstiklal Harbi’ne gidiyoruz demek kadar saflık olmaz. Bu ülkeyi 15 yıldır bu hale siz getirdiniz"

Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
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Saadet Partisi temel karamollaoğlu Berat Albayrak ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yakında görecenız ıstıklal harbını ülkeyı bıtırdınız
@karakemal1944 KINALI İLE BİLALİN AKLI ALLENGİLLİ İŞLERE ÇALIŞIR,YANİ AİLECE ORGANİZE.
dede iyisin hoşsunda yaşın 80e dayanmış 20 yıldır neredeydin
BU YÜZDEN OYLAR TEMEL REİSE...
konuş hocam belki bu ahmak akkoyunlar seni dinler
Saadet partisinin başkanı çok güzel konuşuyor,ama dinleyen kim,herkes kendi davulunu çalıyor.
Şayet adalet olsaydı fetoscu asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor olur muydu??? Derdiniz istikbakiniz ama hesap vereceksiniz çaldıklarını şehit aileleri ve gazilere dağıtılacak
Tamamen birleştirici ve yapıcı söylemler beğeniyorum.
Şayet adalet olsaydı fetoscu asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor olur muydu??? Derdiniz istikbakiniz ama hesap vereceksiniz çaldıklarını şehit aileleri ve gazilere dağıtılacak!....
Şayet adalet olsaydı fetoscu asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor olur muydu???
Şayet adalet olsaydı fetoscu asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor olur muydu??? Derdiniz istikbakiniz ama hesap vereceksiniz çaldıklarını şehit aileleri ve gazilere dağıtılacak!.
Feto ürünü hırsız once askerligini yap
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