Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Milli Gazete'nin aktardığına göre Albayrak’ın, “Mehmetçiğimiz cephede, Afrin’de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı’ndayız. Teşkilatlarımız da 2019’da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019’daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin” cümlelerini hatırlatan Karamollaoğlu, “Toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bu beklenirdi. Seçimleri savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz. Ancak kaos ve kargaşa getirirler” diye konuştu.
"İSTİKLAL HARBİ’NE GİDİYORUZ DEMEK KADAR SAFLIK OLMAZ"
"Partiler birbirlerinin düşmanı değil sadece rakibidirler" diye konuşan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülke bizim, bu ülke hepimizindir. Yarın seçimlerde hiç kimsenin şüphesi olmasın ki AK Parti gidecek ama devlet kalacaktır. Hakikaten akıl tutulması dememin sebebi burada yatıyor. 15 yıldır iktidarda bulunan bir partinin bugün içerisinde bulunduğumuz problemleri bu kadar büyütüp 15 yıl sonra kendi inşa ettikleri yapıyı çökertmek için İstiklal Harbi’ne gidiyoruz demek kadar saflık olmaz. Bu ülkeyi 15 yıldır bu hale siz getirdiniz"
Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı
Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?
Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
ABD'den Rusya iddiası: Füzeleri gördüğü halde angaje olmadı
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
Okuyucu Yorumları 12 yorum