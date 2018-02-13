Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu CNNTÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'a konuk oldu. Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.