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Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 23:49 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu CNNTÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'a konuk oldu. Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu

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