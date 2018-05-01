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Karamollaoğlu Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı - Karamollaoğlu: - "Biz, bütün çalışmalarımızda kuvvetler ayrımını ön planda tutarız. Bir kişinin, herkesin aklı olduğu bir yönetimi değil, istişarenin önem verildiği, adaletin her şeyin üstünde değer taşıdığı bir anlayışa sahibiz"

Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

Saadet Partisince Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde cumhurbaşkanı adayı tanıtım programı düzenlendi.

Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adaylarının, partinin Genel Başkanı Karamollaoğlu olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu ise cumhurbaşkanı adayı olduğunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin gününü kutladı.

Karamolloğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda partisinin gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür etti.

Karamollaoğlu, "Saadet Partisinde millete hizmet için ibadet aşkıyla çalışan bir kadro var. Belki Saadet Partisinin hazineden aldığı milyonlarca liralık seçim yardımı yok. Kullanacağı devlet uçakları veya devlet araçları, imkanları da yok. Ama Saadet Partisinde inanç, azim, fedakarlık, bereket var." dedi.

- "Kucaklayıcı bir siyaset anlayışınıza sahibiz"

Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir siyaset anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, yönetime geldiklerinde planlı ve programlı çalışmaya önem vereceklerini ifade etti.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bütün çalışmalarımızda kuvvetler ayrımını ön planda tutarız. Bir kişinin, herkesin aklı olduğu bir yönetimi değil, istişarenin önem verildiği, adaletin her şeyin üstünde değer taşıdığı bir anlayışa sahibiz. Bizim işlerin doğru yürütülmesinde en çok kıymet verdiğimiz husus ehliyettir, liyakattır."

Karamollaoğlu'na konuşmasının ardından Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk tablo hediye etti.

Programa Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve YİK Üyeleri Recai Kutan, Yasin Hatipoğlu, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak da katıldı.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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