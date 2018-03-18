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Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 01:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz." dedi.

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu, partisince öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konferansının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin meselelerine ilişkin partisinin çözüm önerilerini anlatan Karamollaoğlu, sözü 2019 seçimleri ile ittifak konusuna getirerek şöyle devam etti:

"Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz. Biz havada bir ittifak diye bir şey düşünmüyoruz. Seçim ittifakı ilkeler ve prensipler üzerine anlaşmayla olur. Şu anda öyle bir durum ortada gözükmüyor. Biz şartlarımızı ne düşündüğümüzü ülkemiz için söyledik. Onlar yerine getirildiği takdirde oturulur konuşulur."

Bir gazetecinin "sandık güvenliği"ne ilişkin sorusunu üzerine Karamollaoğlu, "Elbette orada da endişeler doğdu şimdi. O konuda bizim de endişelerimiz var. Hükumete de bu konuda endişeler iletiliyor." dedi.

Konferansa, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve çok sayıda partili katıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu seçim ittifakı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dik dur eğilme,bahçali,süleyman soylu,numan kurtulmuş gibi eğilme
100 000 bir oy la mı şart koşuyosunuz,,,,,hayret ,,,,,
EĞER BU ŞEKİL KONUŞMALAR AKP YE YEŞİL IŞIK YAKMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR SAYIN BAŞKANIM. BU SİZİN AÇINZDAN BENCE YANLIŞ ALGI İÇİNDE OLUNUYOR MİLLET KOLTUK DERSİNDE MENFAAT VE DAHA FAZLA KOPARMA PEŞİNDE OLUNDUĞUNU SÖYLÜYOR KTÜDAR8N EL NE MÜSLÜMAN KANI VAR SENNASIL BU PARTİ MAFYALARIYLA KARŞILANIRSA ŞARTLAR FİLAN BU NASIL SÖZ YA BİR İMAM HATİPLİ OLARAK
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