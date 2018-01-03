Karamollaoğlu: Seçimi kazanmak için aday göstereceğiz

Son Güncelleme 4 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 13:03 |4 saat önce

Ümit KOZAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partileri için 'Abdullah Gül' isminin henüz erken olduğunu belirterek, "Biz sadece 'bir aday' çıkaracağız dedik. Biz sadece ‘bir aday gösterelim' diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Medya temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, son yayınlanan KHK sonrası Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan karşılıklı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Ben buna 'bir bardak suda fırtına koparmak' derim. Hadise o kadar basit. Sonuçta iki taraf da aynı fikirleri söylüyor. Eğer eski bir Cumhurbaşkanı kendisinin bağlı olduğu bir siyasi parti kanun çıkardığında endişesini yerine getirmiş, 'bir tereddüt var' dediyse bunu hainlikle itham etmek, ona karşı bir kampanya başlatmak yanlış olur" dedi.

'CEPHELEŞMEYE KARŞIYIZ' 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cepheleşmeye karşı olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Biz başlangıçta cepheleşmeye karşı olduğumuzu söyledik. Çünkü aynı kulvarda koşanlar bile yeri geldiği zaman rakip olabilir. Onun içinde cepheleşmeye karşıyız. Gözüken o ki bugün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun karşısında başka adaylar çıkabilir mi? Meral hanım 'çıkacağım' dedi. Mecliste grubu bulunan partiler aday çıkarabilir. Biz de bir aday çıkaracağız. Şimdi bunu cepheleşme gibi görmek yanlış" diye konuştu. 'SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN ADAY GÖSTERECEĞİZ' Karamollaoğlu, 'Sayın Abdullah Gül'ü partinizden Cumhurbaşkanı adayı göstermeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Biz bunun çok erken olduğu kanaatindeyiz. Biz sadece 'bir aday çıkaracağız' dedik. Ama kim aday olacak, şunu ifade edeyim. Kim olursa olsun biz kendi siyasi kadromuz içerisinde değerlendirmeye tutacağız. Kadrolarımız arasında uygun görülen kişinin, kamuoyunda nasıl karşılık bulacağı konusunda bir çalışma yapacağız. Biz sadece ‘bir aday gösterelim' diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz" şeklinde yanıt verdi.