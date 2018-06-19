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Karamollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

HATAY'da gerçekleştirdiği e-mitingde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin kavga ve mücadele etme süreci olmadığını, ülkedeki problemleri ortaya koyup, bu problemlerin nasıl çözüleceği konusundaki fikirlerin kamuoyuna aktarıldığı dönemler olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da gerçekleştirdiği e-mitingde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin kavga ve mücadele etme süreci olmadığını, ülkedeki problemleri ortaya koyup, bu problemlerin nasıl çözüleceği konusundaki fikirlerin kamuoyuna aktarıldığı dönemler olduğunu söyledi.
Merkez Antakya ilçesindeki HATMEK Toplantı ve Konferans Salonu'nda düzenlenen e-mitingde Hataylılar ile bir araya gelen Temel Karamollaoğlu'nu aynı anda sosyal medya takipçileri de izledi. Seçimlerin kava ve birbirleriyle mücadele etme süreci olmadığını belirten Karamollaoğlu, "İktidara da, muhalefetteki partilere de bunu söylemeden geçemiyorum. Seçimler, ülkedeki problemleri ortaya koyup, bu problemlerin nasıl çözüleceğini konusunda ki fikirlerimizin kamuoyuna aktarıldığı dönemlerdir. Biz şahsen kimseyle kavgalı değiliz, kimsenin hasmı da değiliz, sadece olsa olsa rakibiz. Rakipler birbirinin hasmı değil tam tersine arkadaşlarıdır. Bir yarışta on tane rakip olur, kim kazanırsa, kaybeden gider onu tebrik eder. Biz de o mantıkla hareket etmeliyiz. Neden? Çünkü bu ülke hepimizin, bu ülke bizim" dedi.
GERGİNLİĞİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ
Kendilerine karşı gelenlerle de bir araya gelmeye ve dostça kucaklaşmaya mecbur olduklarını kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Onun için biz Türkiye'de politik atmosferi değiştirmekte kararlıyız. Bu gerginliği ortadan kaldıracağız. Bunun için bir numaralı meselemiz kucaklaşmadır. Biz, herkesi bizimle aynı fikirde olmayan herkesi seçimden önce de seçimden sonra da kucaklayacağız. Hatta sadece kucaklaşmayla problemlerimiz çözülmüyor. İşte o kucaklaşma ortamında da sakin bir ortamda da memleket meselelerini birlikte çözmeye mecburuz.“

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Karamollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalıKaramollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalıKaramollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalıKaramollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalı

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