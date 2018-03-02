Karamollaoğlu, Şentop ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakına ilişkin, "Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, güzel bir sohbet olduğunu, neredeyse dünyanın her tarafıyla ilgili konuştuklarını, her konuya girdiklerini söyledi.

Bir gazetecinin "İttifak konusunda da girdiniz mi?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, görüşmede, ittifak kelimesinin de gündeme geldiğini ancak seçim zamanı olmadığını, ittifakın gündemlerinde bulunmadığını belirtti.

Karamollaoğlu, "İttifakın gündeminizde olmadığını TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a da söylediniz mi?" sorusuna, "Bu noktayı, size söylediğimi de ona aynen söyledim. Bu bizim şu anda gündemimizde değil. Uzun bir zaman oldu ama genel olarak kendisine Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüşlerimizi aktarmış olduk. Uyum yasaları, seçim yasalarıyla ilgili birtakım fikirlerimizi de aktardık. Onların da tabii kendilerine göre birtakım çalışmaları var, aldık. Fikirlerimizi tekrar kendilerine aktaracağız." cevabını verdi.