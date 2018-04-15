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Karamollaoğlu: “Suriye saldırısıyla, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 20:54 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye saldırısına ilişkin “Buradan sadece bir şey çıkar, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar.

Karamollaoğlu: “Suriye saldırısıyla, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye saldırısına ilişkin “Buradan sadece bir şey çıkar, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar. Bak bizim gözümüz kara, yarın nereye gireceğimiz, nereyi bombalayacağımız belli olmaz diyorlar” dedi.
Saadet Partisi Tekirdağ 6. İl Kongresi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, SP Tekirdağ İl Başkanı Feti Pehlivan, Konya 20. Dönem Milletvekili Hasan Hüseyin Öz, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Seval Erkan, parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.
“Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti”
Suriye’ye yapılan saldırılar sonucu ölen insanların yarım milyonu geçtiğine vurgu yapan Karamollaoğlu, “Suriye’ye Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa ile birlikte bir saldırı gerçekleştirdi. Neden oldu bu saldırı? Esad, muhaliflere karşı zehirli gaz kullanmış. Zehirli gazdan dolayı ölen insanların sayısı 2 bin tahmin ediliyor ama Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti. Siz neden bunun içerisinden sadece zehirli gazı alıp Suriye hükümetinin üstüne gidiyorsunuz? İşte oradaki özelliği anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü zehirli gaz kolay kullanılabilen, başka ülkeler tarafından da kolayca önlenemeyen bir silah. En büyük zehirli gazdan korkan ülke Ortadoğu’da İsrail’dir. İsrail kendisini emniyette görmüyor. Eğer benim ülkeme karşı da böyle bir gaz kullanılırsa ben çok zarar görebilirim endişesini taşıyor. Ama bu haksızlığın üzerini örtmez. Evet, bugün Esad rejiminin kendi halkına karşı böyle bir gaz kullandığı iddiası var ama bu henüz ispat edilmiş değil” diye konuştu.
“Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”
Yapılan saldırıların Türkiye’ye bir gözdağı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Şundan dolayı şükrediyorum ki şuana kadar gelen haberlere bakılırsa, ölen olmamış gibi ya da bir iki kişi hayatını kaybetmiş gibi gözüküyor. Aslında başka bir numara oynanıyor. Ruslar da Amerikalılar da anlaşmış gözdağı verebilmek için nerelerin bombalanacağını önceden belirtmişler. Sonra o bölgeleri boşaltmışlar, arkasından da gidip oraları bombalamışlar. Buradan ne çıkar? Buradan sadece bir şey çıkar, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar. Bak bizim gözümüz kara, yarın nereye gireceğimiz, nereyi bombalayacağımız belli olmaz diyorlar” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: “Suriye saldırısıyla, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”

Karamollaoğlu: “Suriye saldırısıyla, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”

Karamollaoğlu: “Suriye saldırısıyla, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”

Karamollaoğlu: “Suriye saldırısıyla, Türkiye’ye gözdağı veriyorlar”

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