HABER

Karamollaoğlu: Türkiye'nin bütün suları özelleştirme adı altında satılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye'nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye'nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Niye yav, su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım" dedi.

Tekirdağ'da partisinin il kongresini katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye'nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Türkiye Ortadoğu'nun en zengin su kaynaklarına sahip ülkesidir. İsrail'in ve komşularının bu su kaynaklarından eşit miktarda faydalanabilmesi için ileride, Fırat ve Dicle havzalarının üzerlerindeki tesislerle birlikte, uluslar arası bir kuruma devri gündeme gelecektir. Hoppala, Biz AB ile anlaşma imzalıyoruz, İsrail'in su ihtiyacı için bizim Fırat ve Dicle havzalarının devri için gündeme geliyor, bizim yetkililerimiz imza atıyor. Bunun hesabını nasıl verirler ya. Şimdi gündemde başka bir madde var, Türkiye'nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Su birlikleri var, Türkiye'de kendi sularını kendileri çıkarıyorlar. Kim bunu yapıyor? Doğrudan doğruya çiftçinin kendisi. Ama şimdi diyorlar ki, Siz bunu beceremiyorsunuz, bunu şahıslara satacağız, şirketlere satacağız. Siz onlardan alacaksınız.' Niye yav su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım. Çiftçinin kullandığı suyu sen götür başkasına ver. Göreceksiniz Allah muhafaza etsin o suların tamamını yabancılar satın alırlar. Kendi suyumuzu içerken onlara haraç ödemek zorunda kalırız. Bu mantığı anlamakta zorlanıyoruz. Bu böyle gitmez. Onun için artık, deniz bitti. Duvara tosladılar, bundan sonra bizim hiçbir problemimize çözüm üretmezler."

'BÖYLE KALKINMA OLMAZ'

SP lideri Temel Karamollaoğlu, hükümetin vatandaşları kalkınma oranlarında kandırdığını da iddia ederek, şunları söyledi:

"Özellikle şimdi ekonomiye gelmek istiyorum. Ekonomide bütün imkanları bitirdiler ama iş lafa geldiği zaman, uçaklarımız havalanacak, helikopterlerimiz kalkacak, tanklarımız yürüyecek. Afrin'de biz bu zaferi kendi uçaklarımız, tanklarımızla yaptık. Ağlar mısın, güler misin kendi halimize. Ben az, çok sanayiyi biliyorum. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yaptım. Bir fabrika nasıl kurulur? Bir işletme nasıl ayağa kalkar? Hele de böyle uçak gibi bir konuyu ele aldığınız zaman onun yüzlerce değil, binlerce parçasını imal ettirebilmek için nasıl bir hazırlığa ihtiyacınız var. Bugün devlet elimizi sanayiden çektik diyor. Sanayiye girmeyeceğiz diyor. Arkasında da uçağı nasıl imal ettiğimizi söylüyor. Muhterem arkadaşlarım, milleti bir kere aldatırsınız. İki kere aldatırsınız, üçüncüde aldatamazsınız artık. Eğer her şey yolunda gidiyorsa şu 3,5 milyon işsizlik oranı niye var. Bunun hesabını vermek icap eder. Eğer biz kalkınıyor sanayide devrim yapıyorsak, yav tarımdan başlasak siz 5 milyon ton buğdayı niye ithal ediyorsunuz ? Sanayiyi, uçağı bıraktım, toprağı dahi ekip, biçemiyorsunuz daha. Böyle bir kalkınma olur mu?"

Rusya dünyanın en derin mağarasına indiRusya dünyanın en derin mağarasına indi
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu! 3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

İlginizi Çekebilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.