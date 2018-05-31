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Karamollaoğlu: YSK'dan tedbir almasını bekliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin seçimle ilgili itirazının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Belki iptali başka sorunlara neden olur diye reddedilebilir gibi düşünüyordum.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin seçimle ilgili itirazının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Belki iptali başka sorunlara neden olur diye reddedilebilir gibi düşünüyordum. Burada endişe giderilmeli. Sandıklar birleştiriliyor, vatandaş oyunu nasıl kullanacak. Bir baskı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Esas mesele bu. Esas mesele seçim güvenliği. Bu endişelerin giderilmesi gerekiyor. Biz YSK'dan tedbir almasının bekliyoruz" dedi.

SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. İşçilerin sorunları dinledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, çalışma şartlarının mevsimlik olarak değişime tabi olmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Devlette, sendikalarda oturup temel noktalarda ittifak etmeli. Dünyada artık nadirdir grevlerin olduğu yerler. Çünkü mutabakat sağlanmış. İşçi kendi hakkının korunduğunu görüyor. Aldığı ücret geçimini sağlıyor. Ekstra bir çabanın içine girmekte istemiyor. Bizim memleketimizde ise ne yazık ki manzara buradan çok uzak. Bir defa asgari ücretin açlık sınırında olması, kanaatime göre kalkınmış olduğunu iddia eden bir ülke için yüz karası sayılır."

'GERÇEK GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYARSAK BU MESELELERİ ÇÖZERİZ'

Meclisin işveren ağırlıklı olduğunu ve isteklerinin yerine gelmediğini ifade eden TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ise şunları söyledi:

"Meclis yarım asırdır bu ülkede patron ağırlıklı. Bizim dediklerimiz yerine gelmiyor, onların dedikleri yerine geliyor. Ben burada onlara kabahat bulmuyorum, biz bu ülkede oy verenleriniz, seçenleriz. Biz bu ülkenin 4'te 3'üyüz. Biz sendikalar, kitle örgütleri olarak gerçek gücümüzü ortaya koyarsak biz bu meseleleri çözeriz. Koyamazsak ağlamaya sızlamaya devam ederiz. Ağlamanın, sızlamanın vakti geldi geçti artık. Yani biz gücümüzü ortaya koymak durumundayız. Sendika, hükümetin sendikası olmaz. İşverenin sendikası olmaz. Sendika işçinin sendikası olur. Maalesef son günlerde bir de böyle bir moda var. Bunun bedelini de ödüyoruz."

'YSK'DAN TEDBİR ALMASINI BEKLYORUZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, CHP'nin seçimle ilgili itirazlarının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili, şunları söyledi:

"Aslında birazcık reddedilebilir gibi düşünüyordum. Belki iptali başka sorunlara neden olur diye. Burada endişe giderilmeli. Sandıklar birleştiriliyor, vatandaş oyunu nasıl kullanacak. Kendi köyünden başka köye nasıl gidecek. 'O bölgelerde emniyet sağlanamadığı için sandıkları birleştirdik' deniliyor. Nasıl taşınacak. Taşınırken bunların üzerinde bir baskı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Esas mesele bu. Esas mesele seçim güvenliği. O halde bu seçim güvenli tam olarak sağlanırsa bizim bir diyeceğimiz yok. Bu endişelerin giderilmesi gerekiyor. Yetki Yüksek Seçim Kurulu'nda. Biz YSK'dan tedbir almasının bekliyoruz."

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