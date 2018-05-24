Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, güvenin olmadığı yerde yatırımın olmayacağını belirterek, "Onlar hala seçime giderken 'Biz ve öteki' diye tarif etmeye kalkıyorlar. Biz de bunun tam tersinde ısrarlıyız. Biz diyoruz ki, bütün milletimizi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, ilericisi ve gericisiyle hepsini kucaklamaya yetecek kadar sevgimiz var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nca Sakarya'da bir otelde düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, ilk kez düzenledikleri e-mitinge Sakarya'dan başladıklarını söyledi.

Medyada kendilerine ambargo uygulandığını, onun için bu konuya net cevap olsun diye e-miting düzenlediklerini aktaran Karamollaoğlu, bu sayede çok sayıda vatandaşa ulaşacakları kaydetti.

Hükümetin 15 yılı aşkın yürüttüğü icraatlarla bu ülkede birtakım adımlar attığını, bunu inkar etmediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Ama ülkenin sorunlarını öyle büyüttük ki artık üstesinden gelme imkanını kendinde göremiyor. Bu seçimler birkaç ay daha gecikmiş olsaydı bugün ilk emarelerini gördüğümüz dolardaki yükseliş başka sahalara da intikal edecek, hükümet ayakta kalma imkanını kendinde bulamayacaktı." diye konuştu.