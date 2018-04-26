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Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: - "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Karamollaoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, yaklaşık 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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