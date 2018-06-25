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Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Edinilen bilgiye göre, Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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