Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Edinilen bilgiye göre, Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

