Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Erken seçimin eylül veya ekim aylarında yapılır kanaatindeydim. Sayın Bahçeli'nin söylediği 26 Ağustos bile çok uzak kaldı. Hemen haziranda seçime gidelim dediler. İyi de ettiler. Biz bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezi tarafından Tokat'ta bir otelde düzenlenen konferans programında yaptığı konuşmada, erken seçim kararını yolda öğrendiğini söyledi.
Erken seçim kararının bir baskın seçim olduğunu öne süren Karamollaoğlu, "Bir an önce seçim hazırlıklarımızı süratle başlatacağız. Ülkemiz ve bölgemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Sıkıntılar fazla. Her geçen gün artıyor. Bugün alınan seçim kararı da kanaatime göre iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak ben algı duyuyorum. Bu sebepten alındı diye düşünüyorum." diye konuştu.
Ekonomik, sosyal ve dış gelişmelerin hükümeti bunalttığını iddia eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar izlediği politikalardan da vazgeçemediği için çözüm üretemiyor. Şöyle bir kanaate geldiler. Bir baskın seçim yapalım. Yönetimi yeniden ele alalım. Vatandaşın iktidara güveni kayboldu. Onun arkasından bir şeyler yapmaya çalışırız gibi. Günü kurtarmaya matuf bir adım olarak gördüm ben."
Bu kadar erken bir seçim tarihini beklemediğini anlatan Karamollaoğlu, "Erken seçimin eylül veya ekim aylarında yapılır kanaatindeydim. Sayın Bahçeli'nin söylediği 26 Ağustos bile çok uzak kaldı. Hemen haziranda seçime gidelim dediler. İyi de ettiler. Biz bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz. İşimiz biraz zorlaştı. Fazla koşturacağız." ifadelerini kullandı.
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