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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü - Karamollaoğlu: - "(Cumhurbaşkanı adayı) Hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının "cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği" konusundaki sorusuna, "Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar." yanıtını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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