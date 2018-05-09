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Karapınar: Ülkemizde tarım ve balıkçılık bitme noktasında

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti Ankara 1’inci Bölge milletvekili aday adayı Gültekin Çağrı Karapınar, Türkiye’de tarım ve balıkçılığın bitme noktasına geldiğini ifade ederek, "Gerçekçi politikalarla tarım ve balıkçılık alanında acil eylem planı oluşturulmalıdır" dedi.

Karapınar: Ülkemizde tarım ve balıkçılık bitme noktasında

ANKARA, (DHA)- DEMOKRAT Parti Ankara 1’inci Bölge milletvekili aday adayı Gültekin Çağrı Karapınar, Türkiye’de tarım ve balıkçılığın bitme noktasına geldiğini ifade ederek, "Gerçekçi politikalarla tarım ve balıkçılık alanında acil eylem planı oluşturulmalıdır" dedi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) eğitmeni ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Gültekin Çağrı Karapınar, 24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde 'Millet İttifakı’nda Demokrat Parti (DP) Ankara 1’inci Bölge Milletvekili aday adaylığına başvurduğunu belirtti. Karapınar, 28 yıldır aktif siyasi hayatıyla birlikte ekonomi ve tarımın özel ilgili alanında bulunduğunu ve bu konuda sürekli araştırmalar yaptığını söyledi.
Karapınar, 'Tarım ve Balıkçılık Kredileri' konulu yaptığı çalışmada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2005’te 6 milyar 959 milyon 357 bin lira ile 7 milyar liranın altında olan tarım ve balıkçılıkta kullanılan nakdi kredi miktarı, 2018 Mart ayında 92 milyar 146 milyon 601 bin liraya yükseldiğini ortaya koydu.
Karapınar, konuyla ilgili hazırladığı raporda, "Kredi stokundaki bu artışın enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesine duyarsız kalınmamalıdır. Bankacılık sektörü ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandırdığı nakdi tarım ve balıkçılık kredileri içinde, kamu bankalarının, 2005’te yüzde 77,5 olan payının, 2017 yılı Eylül ayı sonunda yüzde 68,06’e inmiş olması izaha muhtaçtır" ifadesini kullandı. Ayrıca, 2017 yılı Eylül ayı sonunda toplam nakdi kredi miktarının, 56 milyar 616 milyon 468 bin lirası kamu bankaları, 10 milyar 69 milyon 28 bin lirası yerli özel bankalar, 16 milyar 495 milyon 825 bin lirası yabancı bankalar tarafından kullandırıldığına işaret eden Karapınar şunları söyledi:
“2005-2017 Eylül döneminde, Kamu bankaları kredi stoku 10,5 artmışken yabancı bankaların kredi stokunun 113,9 kat artmış olmasının dahi tek başına tarım ve balıkçılık politikalarına hükümetin duyarsız kaldığını ortaya koymaktadır. Bu çözülmezse ABD'deki 1929 bunalımında olduğu gibi ya tarlalar bankalara geçecek ya da bankalar zor duruma düşecektir. Çözümün yolu, bu stok çevrilemez hale gelmeden, uzun vadeli olarak yapılandırılması ve faizlerin affedilmesidir. Faiz yükünü Hazine üzerine almalıdır. Sonuçta 23,3 milyar dolarlık bir stok. 5-10 milyar dolara bu sorun gerçekçi politikalarla rahat çözülür. 2001 krizinde bu ülke bankalara 55 milyar dolar aktarmıştı."

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