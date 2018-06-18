"Kararlı ve net tavırlar terör örgütünü bitme noktasına getirmiştir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Artık son dönemde hükümetimizin kararlı ve net mücadelesiyle beraber bölge halkı rahat bir nefes aldı. Tercihlerini özgür bir şekilde artık gündeme getirme imkanına kavuştu. Bunu gören PKK ve onun siyasi uzantısı HDP, yine şiddet sarmalına ve özellikle de bölgede cesur bir şekilde adım atan AK Partili milletvekili adaylarına, teşkilatlarımıza dönük bir tehdidi, eylemi, terör olayını gündeme getirmiş oldular." dedi. Çavuşoğlu, Bursa'da katıldığı Olay TV'nin yayınında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın öldüğünü hatırlattı. Milletvekili Yıldız ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, Yıldız'ın sabır ve metanet içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Tabi HDP'de bir hırçınlık var. Zaten terörle yan yana, kol kola yürüyen bir parti olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Suruç'u da adeta kendileri için bir gövde gösterisi yapacakları alan olarak seçmişler demek ki. Sayın milletvekili arkadaşımız burada seçim çalışmalarını yürüttüğü esnada adeta 'Buraya giremezsiniz' tarzda bir yaklaşımla, hoyratlıkla bir terör hadisesiyle karşı karşıya kalmış oldu ve maalesef böyle bir hadise yaşanmış oldu." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin Türkiye'nin her bölgesinde aynı şekilde seçim çalışmalarını yürüttüğünü ve siyaset tarzının da her yerde aynı olduğunu vurgulayarak, "Maalesef bunu muhalefet partilerinde göremiyoruz. Güneydoğu'da da Doğu'da da Karadeniz'de de Marmara'da da nereye giderse gitsin aynı dili, aynı söylemi rahatlıkla ifade edebilen bir parti ve Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir parti. Dolayısıyla her yerde ciddi bir varlık gösteriyor. Her yerde bir zemini var. Hatta bütün bölgelerde neredeyse birinci parti. Hal böyle olunca tabi sadece kendilerini belli bir yere konumlandıran, belli bir yerden güç devşirmeye çalışan faşist bir yaklaşımla, ırkçı bir tutumla, Kürtler'in kanı üzerinden ki Pervin Buldan'ın da böyle bir açıklama yaptığını biliyoruz, damarlarındaki Kürt kanına rağmen bir başka partiye oy vermesini yadırgayan bir yaklaşımı gördüğümüz zaman bunların hangi amaca hizmet ettiğini, hangi köhnemiş düşüncelere mensup olduklarını gayet net bir şekilde görüyoruz." diye konuştu. - "Yurt içinde bunlar başını kaldıramaz halde"

Kürtlerin bu partiye ve teröristlere itibar etmediklerini, zaten evvelden bu yana terör örgütünün, kendilerini için ortaya çıkarak özgürlük mücadelesi verdiği iddiasına rağmen, en fazla kötülüğü bölge halkına yaptığını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık son dönemde hükümetimizin kararlı ve net mücadelesiyle beraber bölge halkı rahat bir nefes aldı. Tercihlerini özgür bir şekilde artık gündeme getirme imkanına kavuştu. Bunu gören PKK ve onun siyasi uzantısı HDP, yine şiddet sarmalına ve özellikle de bölgede cesur bir şekilde adım atan AK Partili milletvekili adaylarına, teşkilatlarımıza dönük bir tehdidi, eylemi, terör olayını gündeme getirmiş oldular. Ne yaparlarsa yapsınlar AK Parti olarak biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 40 yıldan bu yana bu ülkeye pranga olan bu terör belasından ülkeyi kurtaracağız. Son dönemde özellikle mücadele konusunda attığımız adımlar, kararlı ve net tavırlar terör örgütünü bitme noktasına getirmiştir. Yurt içinde bunlar başını kaldıramaz halde. Artık sahada terörist, çocuk kandıramaz durumda. Dolayısıyla yurt içinde bunlardan çok az kaldı. Yurt dışında da bunları saklandıkları deliklerde mutlaka bulacak ve işlerini bitireceğiz."