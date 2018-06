"Kararlı ve net tavırlar terör örgütünü bitme noktasına getirmiştir"

Çavuşoğlu, AK Parti'nin Türkiye'nin her bölgesinde aynı şekilde seçim çalışmalarını yürüttüğünü ve siyaset tarzının da her yerde aynı olduğunu vurgulayarak, "Maalesef bunu muhalefet partilerinde göremiyoruz. Güneydoğu'da da Doğu'da da Karadeniz'de de Marmara'da da nereye giderse gitsin aynı dili, aynı söylemi rahatlıkla ifade edebilen bir parti ve Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir parti. Dolayısıyla her yerde ciddi bir varlık gösteriyor. Her yerde bir zemini var. Hatta bütün bölgelerde neredeyse birinci parti. Hal böyle olunca tabi sadece kendilerini belli bir yere konumlandıran, belli bir yerden güç devşirmeye çalışan faşist bir yaklaşımla, ırkçı bir tutumla, Kürtler'in kanı üzerinden ki Pervin Buldan'ın da böyle bir açıklama yaptığını biliyoruz, damarlarındaki Kürt kanına rağmen bir başka partiye oy vermesini yadırgayan bir yaklaşımı gördüğümüz zaman bunların hangi amaca hizmet ettiğini, hangi köhnemiş düşüncelere mensup olduklarını gayet net bir şekilde görüyoruz." diye konuştu.

- "Yurt içinde bunlar başını kaldıramaz halde"