CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Sonuçta bu ülkenin insanıyız ve aynı gemideyiz. Batmamız halinde hepimiz birlikte batarız. AKP'deki kardeşlerime çağrım, batmak istemiyorsanız, lütfen gelip bize katılın. Bizimle birlikte yürüyün. Kardeş olalım, dost olalım ve birlikte Türkiye olalım." dedi.
Kongre Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yılmaz, Türkiye'nin içeride kutuplaştığını, dışarıda ise yalnızlaştığını öne sürdü.
İtibar konusunda ciddi sorunlar yaşandığını iddia eden Yılmaz, "Türkiye'nin 80 milyonunu kucaklayacak ve 80 milyona eşit gözle bakacak bir irade lazım. Bu iradeyi bu hükumette görmüyoruz. Bu hükumetin böyle bir niyeti yok. Bizim hiç kimse ile düşmanlığımız yok. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin istikrarı önemli, barışı önemli, huzuru önemli." ifadesini kullandı.
Yılmaz, seçim sürecinde hükumetçe yerel kaynaklar aracılığıyla yardım yapıldığını, bu tür durumların eşit seçim ortamını engellediğini söyledi.
Artık halkın CHP iktidarını istediğini savunan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu dönem seçim ne kadar ateşli geçerse geçsin, toplumu kutuplaştıracak, gerecek, toplumda huzursuzluğu derinleştirecek eylem ve söylemlerden bütün siyasi partilerin kaçınması lazım. Ben burada şahsen bütün siyasi partilerin ofislerini ziyaret ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Sonuçta bu ülkenin insanıyız ve aynı gemideyiz. Batmamız halinde hepimiz birlikte batarız. AKP'deki kardeşlerime çağrım, batmak istemiyorsanız, lütfen gelip bize katılın. Bizimle birlikte yürüyün. Kardeş olalım, dost olalım ve birlikte Türkiye olalım."
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