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"Kardeşimiz dediğimiz insanların partimizin karşısında olmalarından utanıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan: - "Bizim içimizde görünen, bizimle yol yürümüş, bizimle sırt sırta vermiş, kardeşimiz dediğimiz insanların bugün partimizin karşısında olmalarından dolayı utanıyorum"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Bizim içimizde görünen, bizimle yol yürümüş, bizimle sırt sırta vermiş, kardeşimiz dediğimiz insanların bugün partimizin karşısında olmalarından dolayı utanıyorum." dedi.

Aycan, Andırın ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaretinde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin çok ciddi badireler atlattığını, tamamen ablukaya alındığını, hem içten hem de dıştan saldırılara maruz kalındığını söyledi.

7 Haziran ve 1 Kasım seçim süreçlerinden sonra özellikle MHP'de birtakım manipülasyonların yapılmaya çalışıldığını belirten Aycan, "Maalesef bizden görünen, içimize sızmış bazı kişiler, birilerinin yönlendirmesiyle, birilerinin müdahalesiyle veya belki de bilmiyorduk, bizim saflığımız, önceden içimize gönderilmiş olan bu kişilerin partimize karşı başlattığı hareket sonrasında birtakım sıkıntılar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Aycan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dik duruşu ve müdahalesiyle bu tür girişimlerin bertaraf edildiğini dile getirerek, geçmiş dönemde olmadık saldırılara maruz kalarak kongre gerçekleştirdiklerini anlattı.

Aycan, şunları kaydetti:

"Partimizin içini karıştırmaya çalıştılar. Bunlar zaten baştan art niyetliler, bunlar baştan bozuk kafalar olduğunu gösterdiler. Bunların hepsi bir oyundu. Bunlar, partimizi parçalamak, genel başkanlığı ele geçirmek için görevlendirilmiş kişilerdi. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Hanımefendi, o günlerde bile 15 Temmuz'dan bahsediyordu yani 15 Temmuz'un tarihini biliyordu ve 15 Temmuz'da başbakan olacağını söylüyordu. Demek ki birileri bunu yönlendirmiş, birileri buna bu güvenceyi vermiş ki harekete geçirmişler.

Bu görevli şahsiyet, uzaktan kumandalı şahsiyet, partimizin içinde yaptığı tahribat sonrasında zaten emelini gerçekleştirdi ve ayrı bir parti kurarak bugün seçimlere kendileri de katılıyor. Ona çok üzülmüyorum. Bizim içimizde görünen, bizimle yol yürümüş, bizimle sırt sırta vermiş, kardeşimiz dediğimiz insanların bugün partimizin karşısında olmalarından dolayı da utanıyorum."

"Ülkücü bildik, ülkü neferinin bir erleri olarak gördük onları." dediği kişilerin kardeşliğinin kendi çıkarları doğrultusunda olduğunun görüldüğünü savunan Aycan, "Kendi çıkarları doğrultusunda olaylar gelişmeyince, menfaatleri ters düşünce sırtımızdan da vurduklarını, hançerlediklerini hep birlikte gördük." diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aday göstereceklerini deklare ettiklerini anımsatan Aycan, bu nedenle genel başkanlarının sözünün sözleri ve kararları olduğunu, Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini sözlerine ekledi.

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