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Karesi Kent konseyinin gençleri Ayvalık’ta toplandı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 14:54 | Son Güncelleme

Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ayvalık’ta sosyal sorumluluk, gönüllülük ve yönetişim temalı gençlik kampı düzenledi.Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlerin şehir ile ilgili çalışma ve düşüncelerini çok önemsediğini vurguladı.

Karesi Kent konseyinin gençleri Ayvalık’ta toplandı

Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ayvalık’ta sosyal sorumluluk, gönüllülük ve yönetişim temalı gençlik kampı düzenledi.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlerin şehir ile ilgili çalışma ve düşüncelerini çok önemsediğini vurguladı. Başkan Yılmaz, "Gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz de o kadar güvendedir. Sizler bu çalışmaları bir imkan olarak görüp, o imkanları iyi değerlendirin. Çünkü bugün yaptığınız çalışmaların, ayırdığınız vaktin güzel bir yatırım olduğunu gelecekte göreceksiniz. Bu şehre katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var. Karesi’ye vizyon katma ve sorun çözme adına siz gençlerden ümidimiz ve beklentimiz var" dedi.
Gençlere çalışmalarında başarılar dileyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ise, "Bugün bu etkinliğe katılarak aslında geleceğe hazırlanıyorsunuz" şeklinde konuşurken, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ise gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
2 gün boyunca kent ve gençlik üzerine eğitim ve atölye çalışmaları yaptıklarını söyleyen Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül da, "Yoğun programları arasında biz gençlere vakit ayırarak kampımıza gelen başkanlarımıza Gençlik Meclisi olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca kampa katılan arkadaşlarıma gösterdikleri gönüllülük ve duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.
Hem öğretici hem de eğlenceli bir kamp yaptıklarını ifade ederek Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden gençler, daha sonra başkanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karesi Kent konseyinin gençleri Ayvalık’ta toplandı

Karesi Kent konseyinin gençleri Ayvalık’ta toplandı

Karesi Kent konseyinin gençleri Ayvalık’ta toplandı

Karesi Kent konseyinin gençleri Ayvalık’ta toplandı

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