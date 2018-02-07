HABER

Karesi meclisinden Afrin mesajı

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 16:53 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla tüm siyasi partilerden Mehmetçiklerimize destek açıklaması geldi.Karesi Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye’nin istiklali ve istikbali için mücadele etmekten kimsenin alıkoyamayacağını ifade ederek, ‘’Türkiye; terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’den tüm dünyaya ilan ediyor.

Karesi meclisinden Afrin mesajı

Karesi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla tüm siyasi partilerden Mehmetçiklerimize destek açıklaması geldi.
Karesi Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye’nin istiklali ve istikbali için mücadele etmekten kimsenin alıkoyamayacağını ifade ederek, ‘’Türkiye; terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’den tüm dünyaya ilan ediyor. Biz, koskoca bir coğrafyanın umudu olan bir Türkiye’yiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ’gönül sınırlarımız içindeki hiçbir kardeşimizin mahzun olmasına, zulüm görmesine seyirci kalmayacağız.’ Hiçbir güç Türk Milletini istiklal ve istikbali için mücadele etmekten alıkoyamayacak. Siyasi görüşümüz her ne olursa olsun; millet olduğumuzu iliklerimize kadar hissettiğimiz bugün de bu vatana sahip çıkacağız. Rabbim Mehmetçiğimize dayanma gücü versin’’ dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Meclis üyesi ve CHP İl Başkanı Serkan Sarı, "Ülkemiz şu anda zor bir operasyon süreci içerisinde. Terör örgütlerine karşı başlatılan bu operasyonda Mehmetçiğimizin, ordumuzun bir zarar görmeden geri dönmesini temenni ediyoruz. Daha fazla şehidimiz olmadan, Mehmetçiğimize ordumuza bir zarar gelmeden bu operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanıp ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve orada yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi adına da bu operasyonda Mehmetçiğimize Allah güç kuvvet versin diliyoruz’’ dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz alan Cem Özışıklıoğlu, ‘’Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler; çıktığı bu kutlu davada, bu ortamda Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Sağ salim oradan hepsinin gelmesinin Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderimizin olduğu gibi bizde her zaman bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız, askerimizin yanındayız’’ dedi.

Karesi meclisinden Afrin mesajı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İHİK’e 9 bin 763 başvuru geldi

İHİK’e 9 bin 763 başvuru geldi

Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’da mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’da mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.