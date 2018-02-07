Karesi meclisinden Afrin mesajı

Karesi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla tüm siyasi partilerden Mehmetçiklerimize destek açıklaması geldi.

Karesi Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye’nin istiklali ve istikbali için mücadele etmekten kimsenin alıkoyamayacağını ifade ederek, ‘’Türkiye; terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’den tüm dünyaya ilan ediyor. Biz, koskoca bir coğrafyanın umudu olan bir Türkiye’yiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ’gönül sınırlarımız içindeki hiçbir kardeşimizin mahzun olmasına, zulüm görmesine seyirci kalmayacağız.’ Hiçbir güç Türk Milletini istiklal ve istikbali için mücadele etmekten alıkoyamayacak. Siyasi görüşümüz her ne olursa olsun; millet olduğumuzu iliklerimize kadar hissettiğimiz bugün de bu vatana sahip çıkacağız. Rabbim Mehmetçiğimize dayanma gücü versin’’ dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Meclis üyesi ve CHP İl Başkanı Serkan Sarı, "Ülkemiz şu anda zor bir operasyon süreci içerisinde. Terör örgütlerine karşı başlatılan bu operasyonda Mehmetçiğimizin, ordumuzun bir zarar görmeden geri dönmesini temenni ediyoruz. Daha fazla şehidimiz olmadan, Mehmetçiğimize ordumuza bir zarar gelmeden bu operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanıp ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve orada yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi adına da bu operasyonda Mehmetçiğimize Allah güç kuvvet versin diliyoruz’’ dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz alan Cem Özışıklıoğlu, ‘’Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler; çıktığı bu kutlu davada, bu ortamda Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Sağ salim oradan hepsinin gelmesinin Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderimizin olduğu gibi bizde her zaman bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız, askerimizin yanındayız’’ dedi.