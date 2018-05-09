Kariyer uzmanlığı düzenlenecek sempozyumda ele alınacak

Başbakanlık Uzmanlığının bir meslek olarak ihdas edildiğini, önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Karaköse, 2000'li yıllarda diğer kamu kurumlarında da uzman istihdamının yaygınlaşması, 2011'de çıkarılan KHK ile tüm bakanlıklara uzman istihdam etme imkanın getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek, Başbakanlık kurumunun kaldırılacak olmasının kariyer uzmanlık mesleği açısından bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

TODAİE'de yarın düzenlenecek sempozyumda, "Kariyer uzmanlık sisteminin bürokrasideki yeri" ve "Kariyer uzmanlık sisteminin geleceği" konulu oturumlar gerçekleşecek, alanında eser sahibi ve çalışmaları bulunanların, konuya ilgi duyan akademisyen, uzman ve diğer araştırmacıların tebliğleri yer alacak.

Mesut Emre Karaköse, sempozyumun amacını ise "Bir yandan kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan kariyer uzmanlığının tüm boyutlarıyla ortaya konması, diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinden sonra Başbakanlık ve bağlı kuruluşları uzmanları başta olmak üzere kariyer uzmanların geleceği konusunda mevcut senaryoların analiz edilmesi" olduğunu belirtti.

Karaköse, açıklamasında şunları kaydetti:

"Liyakat esasına dayalı bir uzmanlık sistemi için dinamizm sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapılarında ve insan kaynakları planlama süreçlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması, uzman kadroların etkin ve verimli çalıştırılması amacıyla kariyer sisteminin yeniden yapılandırılması, bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik ödüllendirme mekanizmalarının kurulması, 3 yıllık rotasyona tabi olarak orta düzey yöneticilikte yetiştirilmelerinin sağlanması ve böylece geleceğe hazır hale getirilmeleri gibi öneriler ele alınacaktır."

