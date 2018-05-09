Kariyer uzmanlığı düzenlenecek sempozyumda ele alınacak

Kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan kariyer uzmanlığı, "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"nda ele alınacak.
TODAİE'de yarın düzenlenecek sempozyumda, "Kariyer uzmanlık sisteminin bürokrasideki yeri" ve "Kariyer uzmanlık sisteminin geleceği" konulu oturumlar gerçekleşecek, alanında eser sahibi ve çalışmaları bulunanların, konuya ilgi duyan akademisyen, uzman ve diğer araştırmacıların tebliğleri yer alacak.
Başbakanlık Uzmanları Derneği Başkan Vekili Mesut Emre Karaköse, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, kariyer uzmanlık müessesesinin, 1980 sonrası Başbakanlık ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda uygulanmaya başladığını anımsattı.
Başbakanlık Uzmanlığının bir meslek olarak ihdas edildiğini, önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Karaköse, 2000'li yıllarda diğer kamu kurumlarında da uzman istihdamının yaygınlaşması, 2011'de çıkarılan KHK ile tüm bakanlıklara uzman istihdam etme imkanın getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek, Başbakanlık kurumunun kaldırılacak olmasının kariyer uzmanlık mesleği açısından bir dönüm noktası olacağını kaydetti.
Mesut Emre Karaköse, sempozyumun amacını ise "Bir yandan kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan kariyer uzmanlığının tüm boyutlarıyla ortaya konması, diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinden sonra Başbakanlık ve bağlı kuruluşları uzmanları başta olmak üzere kariyer uzmanların geleceği konusunda mevcut senaryoların analiz edilmesi" olduğunu belirtti.
Karaköse, açıklamasında şunları kaydetti:
"Liyakat esasına dayalı bir uzmanlık sistemi için dinamizm sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapılarında ve insan kaynakları planlama süreçlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması, uzman kadroların etkin ve verimli çalıştırılması amacıyla kariyer sisteminin yeniden yapılandırılması, bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik ödüllendirme mekanizmalarının kurulması, 3 yıllık rotasyona tabi olarak orta düzey yöneticilikte yetiştirilmelerinin sağlanması ve böylece geleceğe hazır hale getirilmeleri gibi öneriler ele alınacaktır."
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı
Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
Ünlü oyuncunun kızı kıyafetini çekiştirmekten yürüyemedi
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum