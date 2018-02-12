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Kariyer uzmanlık mesleği düzenlenecek sempozyumda ele alınacak

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 15:33 | Son Güncelleme

Kariyer uzmanlık mesleği düzenlenecek sempozyumda ele alınacak

Kariyer uzmanlık sisteminin bürokrasideki yeri ve kamu politikalarının oluşturulmasındaki rolü, "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyumda ele alınacak.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başbakanlık Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Emre Karaköse, kariyer uzmanlık mesleği ve sisteminin, kamu yönetiminin, bürokrasinin önemli bir unsurunu oluşturduğunu belirtti.

Her geçen gün daha yaygın bir şekilde kariyer uzmanlık sistemi uygulama alanlarıyla karşılaştıklarını vurgulayan Karaköse, çoğu bakanlık ya da kurumda, merkezi bürokrasinin temelini oluşturacak şekilde kariyer uzmanlık mesleklerinin oluşturulduğunu anımsattı.

"Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" ismiyle ilk kez 10 Mayıs'ta bir sempozyum düzenleneceğine işaret eden Karaköse, "Kariyer uzmanlık sisteminin geldiği boyutların, Türk bürokrasisindeki yeri ve etkinliğinin, kamu politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu rolün, bu statünün öneminin, felsefi temellerinin ve hukuksal statüsünün düzenlenişinden kaynaklanan sorunların tartışılması ve değerlendirilmesinin akademik bir sempozyuma konu olması, önemli bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Sempozyum Düzenleme Kurulunda, Başbakanlık Uzmanları Derneği, Devlet Personel Uzmanları Derneği, Hazine Uzmanları Derneği, Kamu İhale Uzmanları Derneği, Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Yasama Uzmanları Derneği temsilcileri yer alıyor.

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kariyer uzmanlık mesleği Sempozyum

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