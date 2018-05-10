TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "İyi bir kariyer uzmanı geleceğin iyi bir yöneticisidir. Son zamanlarda kariyer kökenli yöneticilerin sayısında büyük artış var." dedi.
Kumbuzoğlu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) düzenlenen Kariyer Uzmanlık Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, kariyer uzmanlığın devlet kurumları için çok önemli olduğunu belirtti.
Son 15 yıl içinde uzmanlara verilen değerin daha iyi hissedildiğini dile getiren Kumbuzoğlu, geçmişle şu anki durum arasında çok fark olduğunu söyledi.
Yetersiz olsa bile mali özlük hakları açısından da önemli gelişim sağlandığını anlatan Kumbuzoğlu, "Uzmanlar için imkanlar geliştirildi. Yurt dışı imkanları sunuldu. Uzmanlar olarak yukarıdan beklememek ve farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bir şeyler isteyeceğiz ama 'Ben buradayım.' demesini de bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Kumbuzoğlu, Devlet Personel Başkanlığı döneminde kariyer uzmanları için neler yapılabileceğinin üzerinde durduklarını dile getirdi.
Kariyer memurlarının uzman olarak çalışırken tepe noktalara kendilerini göstermeleri gerektiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları söyledi:
"Bizi yöneten otoritelerle sıkı diyalog içine girmemiz gerekiyor. Sabahları 'Günaydın, merhaba' demekle iş bitmiyor. Rapor yazıp yukarıya sunmakla bitmiyor. Yöneticiyi şaşırtacak, onda heyecana neden olacak alternatifli raporları sunmadan biz gerçek manada kariyer uzmanı olamayız. Bütün dünya yönetici arayışı içinde. Osmanlı yönetici arayışı içindeydi o yüzden Enderun'u kurdu. Yine Mektebi Mülkiye öyle. İyi kariyer uzmanı geleceğin iyi yöneticisidir. Son zamanlarda kariyer kökenli yöneticilerin sayısında büyük artış var."
Kumbuzoğlu, bu tür sempozyumlarda sadece mali ve özlük hakların masaya yatırılmaması gerektiğini, sempozyumların kariyer uzmanlarını sıradanlıktan kurtaracak, ufuk açacak mekanizmalara dönüşmesi gerektiğini kaydetti.
Sempozyuma, TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, Başbakanlık Uzmanları Derneği Başkanı Mesut Emre Karaköse ile çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve akademisyen katıldı.
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