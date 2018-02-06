Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimi tarafından istifası istenen Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, görevinin başında olduğunu söyledi.

MHP’nin "Partinin saygınlığına halel getirmesini" gerekçe göstererek istifasını isteyen Başkan Murtaza Karaçanta’yı belediye binası önünde çok sayıda vatandaş ve belediye personeli karşıladı. Bir açıklama yapan Başkan Murtaza Karaçanta, "Allah hemşehrilerimi ve mesai arkadaşlarımı var etsin. Bu bize gösterilen bir sevgidir. Bir güzelliktir. Umarım biz de bu 4 yıllık süreç içerisinde umarım bu sevgiye layık olmuşuz. Bundan sonraki süreçte de hem mesai arkadaşlarımın, hem Kars halkının sevgisine layık oluruz. Görevimizin başındayız" dedi.

Daha sonra makam odasına geçen Başkan Murtaza Karaçanta, burada başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Başkan Murtaza Karçanta’nın bugün Ankara’ya gideceği öğrenildi.