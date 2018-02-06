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Kars Belediye Başkanı Karaçanta istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezi’nin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.  Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’na konuştu.

KARS, (DHA) - MHP Genel Merkezi’nin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’na konuştu. Başkan Karaçanta, İstifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti. Yarın (6 Şubat Salı) Ankara’ya gideceğini kaydeden Başkan Karaçanta, bundan sonraki süreçte Türk milleyetç ruhunun devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak. Bende inanıyorum ki 30 Mart 2014 akşamından sonra bugüne kadar ve bundan sonra da görev yapacağım süreç içerisinde hiçbir parti kimliği gözetmeksizin tüm Kars halkını bağrıma basmayı becerdim. Bundan sonraki süreçte de aynı şefkatle aynı sevdayla Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağım, keyif alacağım. Kars halkı bilmeli ki Belediye Başkanları Murtaza Karaçanta dimdik ayaktadır. Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim.”

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