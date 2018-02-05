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Kars Belediye Başkanının MHP'den istifası istendi

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 18:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: - "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Karaçanta ile yine Kars Belediyesinin altı meclis üyesinin partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Karaçanta ile altı meclis üyesinin partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
istifa MHP Milliyetçi ve Hareket Partisi

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