GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, anamuhalefet partisini eleştirirken, "Cebimizdeki parayı, evimizdeki huzuru, soframızdaki ekmeği artıracağız, Türkiye'yi daha da büyüteceğiz diyoruz. Onlar da 'Yıkacağız, engelleyeceğiz, kapatacağız' diyorlar. Çünkü karşımızdaki ittifakın adı yıkım ittifakıdır." dedi.

Gül, partisinin Gaziantep Milletvekili Adayı Mahmut Burak Kızılelma'nın Şahinbey ilçesindeki seçim bürosunun açılışında, Türkiye'nin daha da güçlenip büyümesi ve şahlanması için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Son 16 yılda Türkiye ve Gaziantep'in tam 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Gül, tüm bu gelişmelerin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeli, güçlü ve tecrübeli yönetim anlayışıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesinden biri haline getirmesi için 24 Haziran'da AK Parti'nin daha güçlü bir şekilde çıkması gerektiğine işaret eden Gül, yapılan önemli gelişmeleri ancak AK Parti'nin sağlayabileceğini belirtti.

Bakan Gül, AK Parti öncesinde, kadının, gencin, çocuğun, çiftçinin, yaşlının, emeklinin değerinin olmadığını belirterek, "Ama ne zaman ki AK Parti geldi, millet iktidar oldu. Millet devletle bütünleşti." ifadelerini kullandı.