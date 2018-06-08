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"Karşımızdaki ittifakın adı yıkım ittifakıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 02:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Cebimizdeki parayı, evimizdeki huzuru, soframızdaki ekmeği artıracağız, Türkiye'yi daha da büyüteceğiz diyoruz. Onlar da 'Yıkacağız, engelleyeceğiz, kapatacağız' diyorlar. Çünkü karşımızdaki ittifakın adı yıkım ittifakıdır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, anamuhalefet partisini eleştirirken, "Cebimizdeki parayı, evimizdeki huzuru, soframızdaki ekmeği artıracağız, Türkiye'yi daha da büyüteceğiz diyoruz. Onlar da 'Yıkacağız, engelleyeceğiz, kapatacağız' diyorlar. Çünkü karşımızdaki ittifakın adı yıkım ittifakıdır." dedi.

Gül, partisinin Gaziantep Milletvekili Adayı Mahmut Burak Kızılelma'nın Şahinbey ilçesindeki seçim bürosunun açılışında, Türkiye'nin daha da güçlenip büyümesi ve şahlanması için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Son 16 yılda Türkiye ve Gaziantep'in tam 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Gül, tüm bu gelişmelerin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeli, güçlü ve tecrübeli yönetim anlayışıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesinden biri haline getirmesi için 24 Haziran'da AK Parti'nin daha güçlü bir şekilde çıkması gerektiğine işaret eden Gül, yapılan önemli gelişmeleri ancak AK Parti'nin sağlayabileceğini belirtti.

Bakan Gül, AK Parti öncesinde, kadının, gencin, çocuğun, çiftçinin, yaşlının, emeklinin değerinin olmadığını belirterek, "Ama ne zaman ki AK Parti geldi, millet iktidar oldu. Millet devletle bütünleşti." ifadelerini kullandı.

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- "Biz, 'Yaptık, daha iyisini yapacağız' diyoruz"

Gelecek 5 yılda AK Parti'nin yaptıklarından daha fazlasını yapmaya talip olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Evet iyi bir tiyatro, sahne ve şov yapabilirsiniz ama ülkeyi yönetmek cesaret, bilgi ve irade ister. Tüm bunların hepsi de Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'de var. AK Parti ülkemizin istikrarını, huzurunu korudu. Terörle mücadele için etkin mücadele etti. Şimdi yurt dışında da onların enselerindeyiz. Türkiye'yi kimse tehdit edemeyecek. Kürt kardeşimi, 80 milyonu kimse tehdit edemeyecek. Biz hiç ayrım yapmadık, herkesin eşit şekilde hizmet almasını istedik. Şimdi karşımıza çıkanlar, AK Parti'nin karşısına çıkanlar, hiçbir şey söylemiyor. Biz, 'Yaptık, daha iyisini yapacağız' diyoruz. Cebimizdeki parayı, evimizdeki huzuru, soframızdaki ekmeği artıracağız, Türkiye'yi daha da büyüteceğiz diyoruz. Onlar da 'Yıkacağız, engelleyeceğiz, kapatacağız' diyorlar. Çünkü karşımızdaki ittifakın adı yıkım ittifakıdır. Ama bu millet, yıkım ittifakına asla oy vermeyecek."

Abdulhamit Gül, dünya ekonomik kriz yaşarken Türkiye'nin bunu vatandaşına hissettirmediğine dikkati çekerek, "Daha da büyüyerek daha iyi noktalara ulaşacağız. Bu filmin ilk sahnesiydi. İkinci sahnesi daha güzel işler yapacağımız hizmetlerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin şahlanacağını bildiren Gül, AK Parti'nin karşısında duranların vadettiği yıkım ve kaosun asla millet tarafından kabul edilmeyeceğini ve milletin macera aramayarak AK Parti'yi tercih edeceğini sözlerine ekledi.

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