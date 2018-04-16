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Kastamonu'da CHP’lilerden oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da CHP'liler, 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.

Kastamonu'da CHP’lilerden oturma eylemi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da CHP'liler, 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.
Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemi öncesi, CHP İl Başkanı Hasan Baltacı açıklamalarda bulundu. OHAL'in bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyen Baltacı, "Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil Demokrasi istiyoruz" dedi. Konuşma sonrası oturma eylemi gerçekleştiren partililer daha sonra olaysız dağıldı.

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Kastamonu'da CHP’lilerden oturma eylemiKastamonu'da CHP’lilerden oturma eylemi

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