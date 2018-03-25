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Katalan lidere 25 yıl hapis isteniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Alman polisi tarafından yakalanıp gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’a 25 yıl hapis isteniyor.Almanya-Danimarka sınırını geçtikten sonra Alman polisi tarafından yakalanıp gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont için İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezası isteniyor.

Alman polisi tarafından yakalanıp gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’a 25 yıl hapis isteniyor.
Almanya-Danimarka sınırını geçtikten sonra Alman polisi tarafından yakalanıp gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont için İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezası isteniyor. İspanya Mahkemesi, Carles Puigdemont dışında ayaklanma suçundan dolayı 12 Katalan lideri için de uluslararası tutuklama emri vermişti. Öte yandan, 25 yıl hapsi istenen 13 liderin, kural olarak yakalamadan en geç 60 gün sonra yakalama emrini veren ülkeye iade edilmesi gerekiyor.
Daha önce, Puigdemont’un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, müvekkilinin tutuklanmasıyla ilgili Twitter’da bilgi vermişti.
Puigdemont, bir süredir Belçika’da yaşıyordu.

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