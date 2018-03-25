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Katalan lideri gözaltına alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkanı Carles Puigdemont, Almanya’da gözaltına alındı.Katalan lider Puigdemont, Almanya-Danimarka sınırında Alman Polisi tarafından gözaltına alındı.

Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkanı Carles Puigdemont, Almanya’da gözaltına alındı.
Katalan lider Puigdemont, Almanya-Danimarka sınırında Alman Polisi tarafından gözaltına alındı. Kiel Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Schleswig-Holstein eyaletinde otoban polisi tarafından gözaltına alınan Puigdemont, Danimarka’dan şimdiki ikamet ettiği yer olan Belçika’ya doğru gidiyordu. Katalan lider, 7 nolu otoyolun üzerinde bulunan Danimarka sınırında gözaltına alındı. İspanyol istihbarat servisi "Sirene" Alman kriminal dairesine, Eski Katalan Bölge Başkanı Carles Puigdemont’un Finlandiya üzerinden gelerek Almanya’ya girişi yapacağı ve Almanya’dan da gözaltına alınması konusunda istihbarat verdiği bilgisi İspanyol gazetesi El Pais’te yer aldı.
Tutuklama Madrid Yüksek Mahkemesi’nin kendisine ve diğer bağımsızlık yanlısı eylemcilere karşı Aralık ayında veriği tutuklama kararını Cuma günü yeniden yürürlüğe koymasının ardından gerçekleştirildi.

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