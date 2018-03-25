Katalan lideri gözaltına alındı

Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkanı Carles Puigdemont, Almanya’da gözaltına alındı.
Katalan lider Puigdemont, Almanya-Danimarka sınırında Alman Polisi tarafından gözaltına alındı. Kiel Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Schleswig-Holstein eyaletinde otoban polisi tarafından gözaltına alınan Puigdemont, Danimarka’dan şimdiki ikamet ettiği yer olan Belçika’ya doğru gidiyordu. Katalan lider, 7 nolu otoyolun üzerinde bulunan Danimarka sınırında gözaltına alındı. İspanyol istihbarat servisi "Sirene" Alman kriminal dairesine, Eski Katalan Bölge Başkanı Carles Puigdemont’un Finlandiya üzerinden gelerek Almanya’ya girişi yapacağı ve Almanya’dan da gözaltına alınması konusunda istihbarat verdiği bilgisi İspanyol gazetesi El Pais’te yer aldı.
Tutuklama Madrid Yüksek Mahkemesi’nin kendisine ve diğer bağımsızlık yanlısı eylemcilere karşı Aralık ayında veriği tutuklama kararını Cuma günü yeniden yürürlüğe koymasının ardından gerçekleştirildi.
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum