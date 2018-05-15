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"Katliam yapılıyor, çoluk çocuk öldürülüyor ama dünya sessiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 13:02 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "(İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam) Dünya sessiz kalıyor, ben buna üzülüyorum. Burada katliam yapılıyor, çoluk çocuk öldürülüyor ama dünya sessiz kalıyor. Çığlığı duymuyor" - "Ülke genelinde gelir getirici orman kuruyoruz. Bunların yeri bizden, üç yıl bakımını yapıp, geliri 49 yıl vatandaşa veriyoruz. 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışıyla hizmet ediyoruz. 2019'a kadar Türkiye'de 5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin, "Dünya sessiz kalıyor, ben buna üzülüyorum. Burada katliam yapılıyor, çoluk çocuk öldürülüyor ama dünya sessiz kalıyor. Çığlığı duymuyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti. Valilik bahçesine fidan diken Eroğlu, Valilik 75. Yıl Salonu'nda yaptığı açıklamada, Muğla'da 179 milyon lira yatırım bedelli 12 tesisin temelini atıp, açılışlar gerçekleştireceklerini bildirdi.

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 7 bin 278 dekar zirai alanın suya kavuşacağını aktaran Eroğlu, 1 milyon 920 bin metreküp su biriktirileceğini, bir ilçe, 3 mahalle ve bin 390 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağını dile getirdi.

Ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesiyle orman köylülerinin desteklenmesinin sağlanacağına işaret eden Eroğlu, kentte 17 sulama tesisini bitirdiklerini, 12 sulama tesisinin ise inşaatının devam ettiğini aktardı.

- "5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracağız"

Bakan Eroğlu, 20 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Muğla, ormanlık alan açısından en zengin illerden. Muğla'nın yüzde 68'i orman. Biz Muğla'yı Bakanlığımızın bir ili olarak kabul ediyoruz. Ülke genelinde gelir getirici orman kuruyoruz. Bunların yeri bizden, üç yıl bakımını yapıp, geliri 49 yıl vatandaşa veriyoruz. 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışıyla hizmet ediyoruz. 2019'a kadar Türkiye'de 5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracağız. Şimdi her yere bal ormanı kuruyoruz. Dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik. Biz bal ormanı kurulması için arıcılara destek veriyoruz. Bal üretimi çok önemli. Bunu dünyada önemli bir yere taşıyacağız. Arıcılarımızın da yanında olacağız. Muğla'ya dört bal ormanı kurduk. Ormanda 3 milyon kovana ev sahipliği yaptık. 75 mesire yeri iki şehir ormanı kurduk."

Muğla'da çok sayıda baraj ve gölet yaptıklarına değinen Eroğlu, bölgeye 8 baraj ve gölet yaptıklarını, 57 dereyi ıslah ettiklerini, 14 baraj ve gölet daha yapılacağını ifade etti.

Türkiye ve dünyanın önemli turizm merkezleri arasında bulunan Bodrum'un yıllarca çözülemeyen su problemini çözdüklerini vurgulayan Eroğlu, "Biz oraya son derece dayanıklı borulardan hat döşedik. O yapılmasaydı şu an Bodrum'da bir litre su yoktu. Muğla ve Milas'a da memba suyu kalitesinde suyu getireceğiz. Hedefimiz 10 milyon zengin turistin Muğla'ya gelmesi." dedi.

- "İsrail hain ve zalim bir devlet"

Eroğlu, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı değerlendirdi. İsrail'in hain ve zalim bir devlet olduğunu belirten Eroğlu, şu ana kadar 59 silahsız ve masum vatandaşın şehit düştüğünü anımsattı.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Yaralı sayısı da 2 bin 770'e yükseldi. Bu topraklar Filistin'in. Kudüs Filistin'in baş şehri. Ama Amerika kalktı orada Büyükelçiliği Kudüs'e taşıdı. Bu tabi ki bütün dünyada tepki gördü. Birleşmiş Milletlerde de yalnız kaldı. Buna rağmen karar verdi. Ama şunu ifade edeyim, zulüm mutlaka sonunda kendisini yakar. Neticede İsrail gerçekten zalim bir devlet ve insanlara zulmeden katliam yapan bir devlet. Ama şunu unutmasınlar. Bizim millet gibi müşfik bir millet yok. İspanya'da bütün Yahudileri kesiyorlardı. Biz 520-530 yıl önce kendi topraklarımıza kabul etmedik mi? Peki Almanya'da Nazilerin tamamını kesiyorlardı, onların hepsi davet edildi. Yani şimdi bunu lütfen bütün dünya hatırlasın. Yaşananları şiddetle kınıyorum. Bu olay kabul edilemez. Dün gece Bakanlar Kurulu vardı, 3 gün yas ilan ettik. Bayraklar yarıya indirildi. Gerçekten büyük bir katliam yapılıyor. Dünya sessiz kalıyor ben buna üzülüyorum. Burada katliam yapılıyor, çoluk çocuk öldürülüyor ama dünya sessiz kalıyor. Çığlığı duymuyor. Birleşmiş Milletler ne yapıyorsun sen? Bunu sormak gerekiyor. "

Bir gazetecinin "Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı birleştirilecek mi?" sorusuna Bakan Eroğlu, "Böyle bir şey yok. Bizim onu alacak gücümüz yok. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çok büyük bir Bakanlık. Lütfen abartmayın, böyle bir şey yok." karşılığını verdi.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Muğla Valilik ziyaret

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