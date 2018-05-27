"Katma değeri yüksek ürünler üretip satacağım"

İZMİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Erdoğan diyor ki 'Ben domates satacağım.' Ben diyorum ki domates satmayacağım. Yanına salça fabrikası kuracağım, salça satacağım, ketçap satacağım. Erdoğan diyor ki 'zeytin satacağım.' Ben diyorum ki zeytin satmayacağım, zeytini işleyip, katma değerini yükseltip, zeytinyağı olarak satacağım." dedi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Rahmet Boğazı Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden İnce, Türkiye'nin markası olmadığı için ürettiği tekstilden, otomobilden, televizyondan para kazanamadığını belirtti.
Gençleri iyi eğiteceklerini, onlarla marka tasarlayacaklarını, ülkeyi ayağa kaldıracaklarını, Türkiye'nin önünde iki yol bulunduğunu anlatan Muharrem İnce, şöyle devam etti:
"Yıl 1980. Türkiye'nin geliri kişi başına 2 bin dolar. Güney Kore'nin de 2 bin dolar. 1996'da Güney Kore sıfırı tüketiyor. Devlet 5 büyük şirketi çağırıyor, 'Siz birbirinizle değil, dünya ile rekabet yapacaksanız, size para, Ar-Ge desteği vereceğiz.' diyor. Şu anda Güney Kore'nin geliri kişi başına 30 bin dolar. 250 milyar dolar ihracat yapıyor bu 5 şirket. Biz de 7 bin dolardayız. Bir de Venezuela var. 300 milyar varil petrol üretiyor. Dünyada bir numara. Hepsi Katolik, hepsi İspanyolca konuşuyor. Ama yoksulluktan tuvalet kağıdı alamıyorlar. Çünkü oranın devlet başkanı herkesle kavga etti. Üretime yatırmadı, petrol gelirinden pay verdi, millet tembelleşti. Şimdi tuvalet kağıdı alamıyorlar. Türk milleti sana sesleniyorum, eğer bu seçimde bu değişimi sağlayamazsak, yüzyıl fukara yaşayacağız."
İnce, konuşmasının sonunda otobüs üzerinde cep telefonu ile öz çekim yaptı.
- "3B'yi 3Y ile yapacağız"
Bergama ilçesinde de vatandaşlara seslenen İnce, Hakkari'den bir vatandaşın kendisine gönderdiği mesajı okudu.
Mesajda, "Ben Bergamalıyım. Şu anda Hakkari'deyim. Ama 9 yaşındaki oğlum, 13 yaşındaki kızım, karım ve anam şu anda meydanda seni bekliyorlar. Ben sana inandım, anam, karım sana inandı. Çocuklarım sana inandı. Beni mahcup etme başkanım." ifadelerinin yer aldığını aktaran İnce, "Sana söz, bu ülkeyi barıştıracağım." diye konuştu.
Projelerinin 3B olduğunu anımsatan İnce, barışacaklarını, ekonomik olarak büyüyeceklerini ve adil olarak bölüşeceklerini, 3B'yi 3Y ile yapacaklarını ifade etti.
Muharrem İnce, şunları söyledi:
"Bir, yönümüz Avrupa Birliği olacak. İki, yöntemimiz parlamenter demokrasi, evrensel hukuk da üçüncüsü. Yönetimimiz nasıl olacak? Şu anda bir tek adam var. Yanında da ehliyetsiz bir ekip var. Biz de şöyle olacak: Bir güçlü lider olacak. Yanında da akıllı bir takım olacak. Kadro olacak. Erdoğan bugün bana demiş ki 'Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı, dört defa kaybetti.' İki kere kaybettim, düzelt. Kaybettiysek, kaybettik. 'Şimdi Cumhurbaşkanı adayı.' demiş. Sen 1989'da Beyoğlu Belediye Başkanı seçilebildin mi? Beyoğlu'na belediye başkanı olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. 91'de milletvekili adayıydın. Milletvekili olamadın. Demek ki milletvekili de olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. Abdullah Gül, Fazilet Partisi'ne genel başkan olamadı ama cumhurbaşkanı oldu. Binali Yıldırım İzmir'e büyükşehir belediye başkanı olamadı ama başbakan oldu. Demek ki bazen siyasette bunlar olabiliyor. Ben de genel başkan olamadım ama cumhurbaşkanı oluyorum. Bunda ne var? Kılıçdaroğlu, bana 'Muharrem buraya gel' demiş. Benden 15 yaş büyük, 25 senedir tanışırız. 'Muharrem gel kardeşim.' denir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan farklı bir cumhurbaşkanı olacağını vurgulayan İnce, "Türkiye'de televizyon yapılıyor, bir televizyondan 10 avro para kazanıyoruz, boşa çalışıyoruz yani, otomobil yapılıyor mu, yapılıyor. Bir otomobilden 100 avro kazanıyoruz, yani boşa çalışıyoruz, bizim Mercedes'imiz yok, BMW'miz yok, markamız yok, tasarım ve teknoloji yok. 'Ben domates satacağım.' diyor Erdoğan, ben diyorum ki 'Domates satmayacağım. Yanına salça fabrikası kuracağım salça satacağım, ketçap satacağım.' Erdoğan diyor ki 'Ben elma satacağım.' Ben elma satmayacağım, kurutulmuş, dilimlenmiş elma satacağım, işleyerek satacağım. Erdoğan diyor ki 'Zeytin satacağım'. Ben diyorum ki 'Zeytin satmayacağım, zeytini işleyip, katma değerini yükseltip zeytinyağı olarak satacağım." diye konuştu.
Türkiye'de çok fazla AVM bulunduğunu anlatan İnce, bir AVM'nin 100 milyon dolar olduğunu, 5 AVM yerine 1 AVM yapıldığı taktirde 400 milyon doların artacağını, 20 milyon dolara bir fabrika kurulduğunda 400 milyon dolara 20 fabrika kurulacağını ve bu fabrikada 40 bin kişinin çalışabileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı olunca Kanal İstanbul'u durduracağını belirten Muharrem İnce, yatırım olarak bacası tüten fabrika yapacağını bildirdi.
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