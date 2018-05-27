"Katma değeri yüksek ürünler üretip satacağım"

İZMİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Erdoğan diyor ki 'Ben domates satacağım.' Ben diyorum ki domates satmayacağım. Yanına salça fabrikası kuracağım, salça satacağım, ketçap satacağım. Erdoğan diyor ki 'zeytin satacağım.' Ben diyorum ki zeytin satmayacağım, zeytini işleyip, katma değerini yükseltip, zeytinyağı olarak satacağım." dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Rahmet Boğazı Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden İnce, Türkiye'nin markası olmadığı için ürettiği tekstilden, otomobilden, televizyondan para kazanamadığını belirtti.

Gençleri iyi eğiteceklerini, onlarla marka tasarlayacaklarını, ülkeyi ayağa kaldıracaklarını, Türkiye'nin önünde iki yol bulunduğunu anlatan Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Yıl 1980. Türkiye'nin geliri kişi başına 2 bin dolar. Güney Kore'nin de 2 bin dolar. 1996'da Güney Kore sıfırı tüketiyor. Devlet 5 büyük şirketi çağırıyor, 'Siz birbirinizle değil, dünya ile rekabet yapacaksanız, size para, Ar-Ge desteği vereceğiz.' diyor. Şu anda Güney Kore'nin geliri kişi başına 30 bin dolar. 250 milyar dolar ihracat yapıyor bu 5 şirket. Biz de 7 bin dolardayız. Bir de Venezuela var. 300 milyar varil petrol üretiyor. Dünyada bir numara. Hepsi Katolik, hepsi İspanyolca konuşuyor. Ama yoksulluktan tuvalet kağıdı alamıyorlar. Çünkü oranın devlet başkanı herkesle kavga etti. Üretime yatırmadı, petrol gelirinden pay verdi, millet tembelleşti. Şimdi tuvalet kağıdı alamıyorlar. Türk milleti sana sesleniyorum, eğer bu seçimde bu değişimi sağlayamazsak, yüzyıl fukara yaşayacağız."