Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kavak Belde Teşkilatı tarafından Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Kavak Kasabası Belediye düğün salonunda yapılan yarışmaya beldede bulunan çok sayıda genç katıldı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine ise, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, 25. Dönem MHP Nevşehir Milletvekili Mehmet Varol, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Mustafa Öz, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, kavak MHP Belde başkanı Yavuz Demir ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yarışma sonunda birinciye Cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncüye de tablet hediye edildi.
Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker ise, dereceye giren gençleri tebrik ederek, Ülkü Ocakları tarafından özel yaptırılmış defter ve kalem hediye etti.
e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!
Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı
Mavi Balina oyunu intihara mı sürükledi? Bolu'da korkunç olay
BM'den korkutan Suriye uyarısı
Rusya uyardı ve dikkat çekti: ABD'nin YPG planı...
Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum