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Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 10:09 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Kavak Belde Teşkilatı tarafından Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi.Kavak Kasabası Belediye düğün salonunda yapılan yarışmaya beldede bulunan çok sayıda genç katıldı.

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kavak Belde Teşkilatı tarafından Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Kavak Kasabası Belediye düğün salonunda yapılan yarışmaya beldede bulunan çok sayıda genç katıldı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine ise, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, 25. Dönem MHP Nevşehir Milletvekili Mehmet Varol, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Mustafa Öz, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, kavak MHP Belde başkanı Yavuz Demir ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yarışma sonunda birinciye Cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncüye de tablet hediye edildi.
Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker ise, dereceye giren gençleri tebrik ederek, Ülkü Ocakları tarafından özel yaptırılmış defter ve kalem hediye etti.

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

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