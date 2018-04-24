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Kaya’ya yetki belgesini Karataş verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığına atanan Abdullah Kaya’ya yetki belgesini İl Başkanı Naim Karataş verdi.Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasına taşındı.

Kaya’ya yetki belgesini Karataş verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığına atanan Abdullah Kaya’ya yetki belgesini İl Başkanı Naim Karataş verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasına taşındı. Parti binası açılışını İl Başkanı Naim Karataş yaptı. Karataş, partimizin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dilerim dedi. Açılış sonrası İl Başkanı Naim Karataş, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığına atanan Abdullah Kaya’ya yetki belgesini vererek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
İlçe Başkanlığına atanan Abdullah Kaya, büyüklerimiz bu göreve şahsımı ve ekibimi uygun görerek atamamızı gerçekleştirdiler. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin izinde yürüyerek 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine bütün ekibimle Pasinler’de hazırız ve iyi bir çalışma sergileyeceklerini söyledi.

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