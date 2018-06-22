"Kaybedenler anket şirketleri olacak"

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak." dedi.

Tüzün, Piletözü Göleti'ndeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce'nin Bilecik'i çok iyi bildiğini söyledi.

Yalova Milletvekili ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, aynı zamanda Bilecik sevdalısı olduğunu, kentin ilçe, belde ve köylerini en az kendileri kadar bildiğini ifade eden Tüzün, şöyle konuştu:

"Bu kampanya döneminde zaman zaman onun seçim mitinglerine, kampanyalarına destek verdim. Bir önceki seçimleri en doğru bilen anket firması, Murat Gezici'nin anket firması dün akşam yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda Türkiye Cumhuriyeti 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce'nin kazanacağını ilan etti. Buna ben de inanıyorum. Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak."