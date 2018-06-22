HABER

"Kaybedenler anket şirketleri olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün: - "Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak"

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak." dedi.

Tüzün, Piletözü Göleti'ndeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce'nin Bilecik'i çok iyi bildiğini söyledi.

Yalova Milletvekili ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, aynı zamanda Bilecik sevdalısı olduğunu, kentin ilçe, belde ve köylerini en az kendileri kadar bildiğini ifade eden Tüzün, şöyle konuştu:

"Bu kampanya döneminde zaman zaman onun seçim mitinglerine, kampanyalarına destek verdim. Bir önceki seçimleri en doğru bilen anket firması, Murat Gezici'nin anket firması dün akşam yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda Türkiye Cumhuriyeti 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce'nin kazanacağını ilan etti. Buna ben de inanıyorum. Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak."

Tüzün, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında kendisinin de iyi bir göreve gelebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben Millet İttifakı'nın parlamentodaki milletvekili sayısının Cumhur İttifakı'ndan fazla olacağına inanıyorum. Dolayısıyla 'Köprü geçerken at değiştirilmez' diye bir laf var, bunu biraz zamana bırakalım. Ama şuna inanıyorum; Bilecik halkı bizi seçimde tercih ettiğinde daha yüksek makamlarda daha üst makamlarda olacağıma inanıyorum. İstanbul mitingi tüm Türkiye'ye mal olacak bir miting. Dün İzmir'deki miting 2 milyon kişiye göre ayarlanmıştı. Dün gördük ki 1,5 milyon kişi daha vardı. Polis kayıtlarına göre İzmir'de 3 milyon 200 bin kişi vardı. Cumartesi günkü mitingin çok daha kalabalık olacağını, çok daha fazla katılım olacağına inanıyorum. Yarın tüm Türkiye'nin gözü kulağının orada olacağına inanıyorum."

Toplantıya, CHP Bilecik ikinci sıra milletvekili adayı Faik Akarkarasu da katıldı.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Bakan Özhaseki: Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyorBakan Özhaseki: Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyor
24 Haziran seçiminde seçmenin dikkat etmesi gerekenler24 Haziran seçiminde seçmenin dikkat etmesi gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Yaşar Tüzün

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.