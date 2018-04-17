Kayseri CHP İl Başkanı'ndan Elitaş'a dava tepkisi

KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık tazminat davası açan Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a tepki gösterdi, "Özür dilemesi gerekenler utanmadan, sıkılmadan bir de tazminat davası açıyor” dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün avukatı Mehmet Savruk aracılığıyla geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisi hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin 100 Bin TL'lik tazminat davası açtı. CHP İl Başkanı Ümit Özer, Elitaş'a dava nedeniyle tepki gösterdi. Özer yaptığı yazılı açıklamada, "Elitaş, AKP tarafından FETÖ ile milat kabul edilen 17/25 Aralık sürecinin ardından katıldığı bir televizyon programında çocuklarını FETÖ’nün okullarına gönderdiğini itiraf etti. AKP’lilerin pişkinliğini, ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ sözünü hatırlatıyor. Özür dilemesi gerekenler utanmadan, sıkılmadan bir de tazminat davası açıyor” dedi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer açıklamasına şu ifadelerle sürdürdü:

"AKP Grup Başkanvekili Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası’na yapılan operasyonunun arkasında kendisinin olduğunu birçok yerde övünerek anlattı. Kayseri’de işadamları yargılanırken, devletin kendisine tahsis ettiği kırmızı plaka ile adliyede nöbet tutan Elitaş, milletin aklıyla dalga geçerek ‘FETÖ’den yargılanan işadamlarına torpil yapacak kadar aklımı kaybetmedim. Neden, hiç kimse 1983’ten beri sanayinin ve siyasetin içinden biri olarak FETÖ’nün kriptoları ile FETÖ’nün önde gelenleri ile ilgili savcılığa bilgi verdiğim konusu hiç kimsenin aklına gelmiyor mu?’ sözleriyle kendini savunmaya kalkıyordu. Sayın Elitaş’a soruyorum; sözüne bu kadar itibar edilmeyecek bir insan mısınız ki; sizin ihbarınızın ardından Cumhuriyet savcıları tek bir kişi için bile işlem yapmadı. Evet, yeni işlem yapılmadı ama Elitaş’ın ziyaretinin ardından çok kişi serbest bırakıldı. İşte Elitaş, bu günahlarını unutturmak, her zaman yaptığı gibi gerçekleri sulandırmak için Sayın Genel Başkanımıza 100 bin liralık tazminat davası açmış.''

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