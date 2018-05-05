Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün 15 Temmuz'a direnen yiğitlerle, 7 Ağustos'taki milyonların toplandığı Yenikapı ruhuyla Kayseri'de olduğu gibi 81 vilayette 29 gün sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan tüm hemşehrilerimizle birlikte inşallah 24 Haziran tarihinde cumhur ittifakını zirveye taşıyacağız." dedi.
Elitaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da, 7 Ağustos ruhuyla, 15 Temmuz bilinciyle tanklara göğsünü siper eden bu milletin inşallah oylarıyla yine bir tarih yazacağını ve Türkiye üzerinde hesabı olanların heveslerini kursaklarında bırakacağını belirtti.
Bugüne kadar 12 sandığın vatandaşın huzuruna geldiğini anımsatan Elitaş, şunları söyledi:
"Hepsinde bizi zirveye taşıdınız, hepsinde bizim göğsümüzü gerdiniz, başımızı dik tuttunuz. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir iş yapmamak için hep sizinle beraber olabilmek, sizin tercümanınız olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama bu gelen sandık 13. sandık. O sandıkta da inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Biz, ittifak kanunu çıkardık. Bugün 15 Temmuz'a direnen yiğitlerle, 7 Ağustos'taki milyonların toplandığı Yenikapı ruhuyla Kayseri'de olduğu gibi 81 vilayette 29 gün sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan tüm hemşehrilerimizle birlikte inşallah 24 Haziran tarihinde Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyacağız. Cumhur İttifakı'nı zirveye taşımak için elimizden gelen gayreti hep beraber göstermek zorundayız."
Muhalefetin bir araya geldiğini, 4 benzemezin yan yana olduğunu ve bundan önce hiç biraya gelmeyi düşünemeyeceklerin yukarıdan üst bir akılla ortaya çıktığını anlatan Elitaş, 4 benzemezi yan yana getirip 24 Haziran seçimlerini, cumhurbaşkanını seçtirmemek, parlamentoyu zaafa uğratmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.
Elitaş, "Ama bütün hesapların bugüne kadar olduğu gibi yine sizler vasıtasıyla aynı şekilde bozulacağını ümit ediyorum." dedi.
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam da AK kadroları ile yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bu yeni dönemde, liderlerinin yanında bulunduklarını bildirdi.
Heyecanlı ve coşkulu olduklarını, değişimin mimarı liderleri ile kazanmaya ant içtiklerini, yeni bir zaferin vatandaşlar gibi kendisini de heyecanlandırdığını vurgulayan Çam, "24 Haziran'da liderimizi tekrar Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? Türkiye'yi değiştiren, zincirlerimizi kırmamızı sağlayan, güçlü Türkiye'yi inşa eden milletin adamı, milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı devletimizin başına getirecek miyiz? Tekrar milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Kongrelerimizdeki bu coşkunun sandığa yansılayacağına inancım tam. 24 Haziran'da ülkemiz aydınlık geleceğe yelken açacak. Toplam 50 günümüz kaldı, düşmanlarımızın oyunlarını bozacak mıyız? Dostlarımıza umut vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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