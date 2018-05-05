Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün 15 Temmuz'a direnen yiğitlerle, 7 Ağustos'taki milyonların toplandığı Yenikapı ruhuyla Kayseri'de olduğu gibi 81 vilayette 29 gün sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan tüm hemşehrilerimizle birlikte inşallah 24 Haziran tarihinde cumhur ittifakını zirveye taşıyacağız." dedi.

Elitaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da, 7 Ağustos ruhuyla, 15 Temmuz bilinciyle tanklara göğsünü siper eden bu milletin inşallah oylarıyla yine bir tarih yazacağını ve Türkiye üzerinde hesabı olanların heveslerini kursaklarında bırakacağını belirtti.

Bugüne kadar 12 sandığın vatandaşın huzuruna geldiğini anımsatan Elitaş, şunları söyledi:

"Hepsinde bizi zirveye taşıdınız, hepsinde bizim göğsümüzü gerdiniz, başımızı dik tuttunuz. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir iş yapmamak için hep sizinle beraber olabilmek, sizin tercümanınız olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama bu gelen sandık 13. sandık. O sandıkta da inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Biz, ittifak kanunu çıkardık. Bugün 15 Temmuz'a direnen yiğitlerle, 7 Ağustos'taki milyonların toplandığı Yenikapı ruhuyla Kayseri'de olduğu gibi 81 vilayette 29 gün sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan tüm hemşehrilerimizle birlikte inşallah 24 Haziran tarihinde Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyacağız. Cumhur İttifakı'nı zirveye taşımak için elimizden gelen gayreti hep beraber göstermek zorundayız."