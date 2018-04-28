Kayseri - Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)(YENİDEN) Kayseri - Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI
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