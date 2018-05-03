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Kayseri'de AK Parti aday adaylığı için 94 başvuru

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için toplam 94 başvuru yapıldığı açıklandı.

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için toplam 94 başvuru yapıldığı açıklandı.
24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi için yapılan aday adaylığı başvurularıyla ilgili AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Fatih Hasyüncü açıklama yaptı. Hasyüncü, ''24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerde AK Parti Kayseri Milletvekili olabilmek için Genel Merkezimiz ve İl Başkanlığımıza toplam 94 başvuru yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte, yapılacak olan temayül yoklaması ile ilgili çalışmalarımız var. Partimiz içerisinde, aday adaylarımız arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu da siyasetin güzellikleri. İnşallah temayülden sonra adaylarımız belirlenecek ve sahalarda daha aktif görev alacaklar. Bu işte kaybeden yok, kazanan var. Kazanan Kayseri'miz, kazanan ülkemiz olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum" dedi.

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