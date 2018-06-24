Kayseri'de Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı forslu pastayla kutlama

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekillliği kesin olmayan sonuçlarının ardından seçilen milletvekilleri Ak Parti il merkezinde, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan büyük bir pastayı keserek, kutlama yaptı
Ak Parti İl Başkanlığı'nda yapılan pastalı kutlamaya yeniden milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski bakan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski bakan Taner Yıldız, Emrah İsmail Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis Yaşar, AK Parti Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eski milletvekilleri ve parti il, ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Hep birlikte ''Recep Tayyip Erdoğan'' diye seslenen katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı forsunu kesmeye kıyamayıp, küçük parçalar aldı ve Rabia işareti yaptı. Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre 10 milletvekilliğinden 6'sını Ak Parti, 2'sini MHP, 1'ini CHP, 1'ini İYİ Parti aldı.
FOTOĞRAFLI
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum