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Kayseri'de CHP delegelerinden olağanüstü kurultay imzası

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Olağanüstü kurultay isteyen delegeler noterde imza veriyor - CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan: - "Bu süreçte tahmin ediyoruzki salt çoğunluğu yakalayıp, ki biz daha fazlasını 700, 750 imzayı hedefliyoruz. İmza çağrımızla olağanüstü kurultaya götürüp Sayın Muharrem İnce'yi de Genel Başkanımız olarak görmek istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - CHP'de olağanüstü kurultay isteyen Kayseri delegeleri, noterde imza veriyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve kurultay delegesi Gonca Yelda Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için Türkiye'deki bütün noter kanallarından imza sürecinin dün başladığını ve bu sürecin 15 gün süreceğini ifade etti.

Türkiye genelinde dün akşam itibarıyla 353 imzayı tamamladıklarını belirten Orhan, Kayseri'de ise bugün 11 imzaya ulaşacaklarını ve hedeflerinin de 18 kurultay delegesi olan kentte 13 imza toplamak olduğunu açıkladı.

Seçimli olağanüstü kurultaya gidebilmeleri için bin 270 delegenin salt çoğunluğu olan 626 imzaya ulaşmaları gerektiğini anımsatan Orhan, bu sürece gitmelerindeki en büyük etkenin 24 Haziran seçimleri olduğunu vurguladı.

Bu seçimde partilerinin aldığı oy oranıyla, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı arasında ciddi bir fark olduğuna dikkati çeken Orhan, şunları söyledi:

"Yüzde 8,5, yüzde 9'a yakınlık bir fark var. Demek ki Sayın Muharrem İnce'nin söylediği gibi biz halka dokunmayı bu süreçte başarmışız, Sayın Muharrem İnce ile halka dokunmayı, vatandaşa dokunmayı başarmışız. Bu süreçte de tabii ki CHP kendi doğal liderini oluşturdu. Bu süreçte tahmin ediyoruz ki salt çoğunluğu yakalayıp, ki biz daha fazlasını 700, 750 imzayı hedefliyoruz. Biz imza çağrımızla olağanüstü kurultaya götürüp Sayın Muharrem İnce'yi de genel başkanımız olarak görmek istiyoruz."

CHP'nin son dönemlerde ciddi bir oy kaybına uğradığını ve yüzde 25 bandından, yüzde 22 bandına düştüğüne işaret eden Orhan, değişimin kendileri için artık şart olduğunun altını çizdi.

Bu değişimi aslında delegelerden çok taban ve halkın istediğini belirten Orhan, "Tabanın ve halkın sesi olarak biz bunu değerlendiriyoruz. CHP hak ettiği oy oranına ulaşmak hedefinde. CHP bugün iktidar hedefi olan bir parti olduğu için bizim hedefimiz cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıp tekrar parlamenter sisteme dönmek. İktidar olmayı hedefleyin bir partinin şu ana kadar 9 seçim geçirmiş bir yönetimle bu durumun süremeyeceğini halk bize çeşitli yollarla bildiriyor. Bu nedenle kurultay delegeleri üzerine düşen vazifeyi yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

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